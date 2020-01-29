Лоукостер Wizz Air увів нову функцію для пасажирів: названа вартість

Wizz Air запровадила нову послугу для своїх пасажирів – автоматичну реєстрацію на рейс. Для того, щоб нею скористатися, потрібно її активувати на сайті авіакомпанії та система самостійно зареєструє пасажира. Автоматична реєстрація відбудеться за 50 годин до вильоту, але є нюанс – послуга буде платною.

Як повідомляє видання AviaNews, вартість автоматичної реєстрації – 1,5 євро за кожного пасажира. Додавати її потрібно на сайті вручну, при бронюванні квитка.

Проте самостійна реєстрація на рейс буде безкоштовною, як і раніше, і вона буде відкриватися за 30 днів до вильоту. Нею можуть скористатися на сайті ті пасажири, які при покупці квитка сплатили вибір місця.

Для всіх інших пасажирів самостійна реєстрація буде відкриватися на сайті авіакомпанії за 48 годин до вильоту. Варто нагадати, що реєстрація на рейс припиняється за 3 години до вильоту літака.

Після того, як пасажир вибере на сайті автоматичну реєстрацію, система зажадає номери телефонів при перельоті в межах Шенгенської зони. Також потрібно буде надати паспортні дані для перельоту між країнами Шенгенської зони та третіми країнами.

Точно такі ж дані потрібно вводити пасажирам авіакомпанії Wizz Air під час самостійної ручної реєстрації.