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У Львові знову побилися футбольні фанати

Новини » Суспільство     07.11.2019 - 21:02
У Львові знову побилися футбольні фанати
Фото: місце інциденту (facebook.com/igor.zinkevych)

Поліція контролює процес, але спостерігається багато розбитого скла під ногами

У центрі Львова знову побилися футбольні фанати, а також вже присутня поліція. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича Facebook.

За його словами, поліція контролює процес, але спостерігається багато розбитого скла під ногами.

"На площі Ринок Львів знову бійка фанатів біля "Правди". Поліція присутній, заклад в ланцюзі поліції і спецбатальйону ТОР. На 18:15 поліція присутній, фани тільки перегукуються. Багато розбитого скла під ногами", - говорить він.

07.11.2019 о 18:00 На площі Ринок Львів знов бійка фанатів біля Правди, поліція присутня заклад в ланцюгу поліції і спец...

Опубліковано Igor Zinkevych Четвер, 7 листопада 2019 р.

Нагадаємо, у Львові поліція відкрила дві кримінальні провадження за фактом бійки футбольних фанатів увечері 6 листопада, під час якої постраждали правоохоронці. Як повідомляється, за фактом бійки були відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 296 і ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Порушникам інкримінують хуліганство і насилля відносно поліцейських.

Як повідомляло РБК-Україна, увечері 6 листопада у Львові відбулася масова бійка футбольних фанатів, в результаті чого постраждали 2 правоохоронців. Участь у бійці брали близько 100 фанатів з Німеччини, Франції та України. Поліція затримала 12 порушників, з них четверо мешканців Львова, решта - іноземці.

Поліція відкрила два провадження через бійку фанатів у Львові У Львові під час бійки фанатів постраждали поліцейські
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