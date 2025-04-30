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На лондонской пресс-конференции с Дюбуа Усик появился под хит "Инстинкт" Светланы Лободы

Фото: на пресс-конференции с Дюбуа Усик появился под хит "Инстинкт" Светланы Лободы
Автор: Юлия Бойко

Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели в Лондоне первую пресс-конференцию перед реваншем за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинский боксер, подпевая, вышел к прессе под песню от LOBODA.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу певицы.

Песня "Инстинкт" была представлена в феврале этого года и сразу попала в ТОП самых популярных треков в Украине на Apple Music.

На пресс-конференции Усик артистично поднялся на подиум, подпевая песни Лободы, которая звучала в зале.

Известно, что боксер поет песни украинской певицы и во время тренировок.

Напомним, что в декабре прошлого года Светлана Лобода прилетела в Саудовскую Аравию, где лично поздравила Усика с победой в поединке против Тайсона Фьюри. В 2024 году украинская певица спела для "Грэмми" в рамках международного проекта Global Spin. Выступление показали на официальном YouTube-канале и сайте американской музыкальной премии.

 

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ЛободаАлександр Усик