В Лондоне продали авто Фредди Меркьюри, который выставил на аукцион Андрей Данилко: невероятная сумма

Аукцион Sotheby's прошел 5 ноября в Лондоне. Машину приобрели за 250 тысяч фунтов стерлингов (284 тысяч долларов или 11 миллионов гривен).

Все средства Данилко передаст для создания современного центра реабилитации и протезирования в Украине.

Отмечается, что благодаря артисту в центре пациенты будут чувствовать себя рок-звездами.

"Невероятная сумма, очень щедрый донейшн, существенная поддержка для нашей клиники, и - существенный вклад в веру в светлых людей. Мы благодарны Андрею Данилко невероятное количество раз. Теперь, благодаря ему, в наших стенах будет биться часть энергии легендарной Queen", - говорится в сообщении.

На аукционе продали автомобиль Андрея Данилко Rolls-Royce (facebook.com/Superhumans.Center)

Чем уникален автомобиль

Автомобиль Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года выпуска. Отмечается, что именно на этом авто фронтмен культовой группы Queen Фредди Меркьюри ездил до последних дней жизни.

Важно, что впервые аукционный дом не будет брать свой процент, как это обычно бывает, а все 100% средств, вырученных за авто, перечислят на благотворительную цель.

На аукционе продали автомобиль Андрея Данилко Rolls-Royce (facebook.com/Superhumans.Center)