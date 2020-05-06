Ломаченко та Усик назвали українців і росіян єдиним народом в новому фільмі (відео)

Олександр Усик і Василь Ломаченко вирішили знятися в документальному фільмі, який присвячений релігії. Кінокартину презентувала "Корсунська Князь-Володимирська чоловіча пустинь" разом з Києво-Печерською лаврою. Відео опубліковане на YouTube-каналі "Корсуньська пустинь" 5 травня.

В описі до документального фільму пояснюється, що "кінокартина розповідає про віру, дружбу, братів у Христі відомих українських боксерів чемпіонів світу Василя Ломаченка, Олександра Усика і російських спортсменів. У нелегкі часи для канонічної православної церкви України, бійці залишаються відданими Богу, вірі, вітчизні".

Відзначимо, що фільм називається "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!

Цікаво, що Василь Ломаченко на кадрах заявляє, що Україна і Росія єдиний народ і він дивується, чому РФ воює з нашою країною. Олександр Усик каже, що буде дружити зі своїми російськими друзями, йому цього ніхто не заборонить.

Також у фільмі знялися два російських спортсмена: боксер Олександр Трубников і боєць рукопашного стилю Олексій Назаров.

Відзначимо, що українські спортсмени у фільмі захоплюються священиками Московського патріархату і кажуть, що саме вони наставили їх на істинний шлях



Усик і Ломаченко знялися у фільмі про Бога і заявили про братський народ (YouTube)

Як ми раніше писали, Олександр Усик порівняв закриття церков на Великдень з поверненням Радянського Союзу.