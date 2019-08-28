Лоліта раптом розплакалася на сцені через Україну (відео)

Уродженка Мукачево Закарпатської області співачка Лоліта Мілявська, яка давно перебралася в Російську Федерацію, раптом розплакалася на сцені "Нової хвилі" в Сочі через заборону в'їзду в Україну. В мережі опублікували відео, на якому виконавиця не змогла впоратися з емоціями.

Варто відзначити, що цього року на конкурсі вшановували Анжеліку Варум, яка відзначає 50-річний ювілей.

Лоліта виконувала на російській сцені пісню Варум "Городок" і на словах приспіву "Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок..." раптово почала ридати, до неї підійшла Варум і стала її заспокоювати.

Пізніше Мілявська пояснила журналістам, що цей емоційний сплеск пов'язаний спогадами про Україну, куди вона тепер не може приїжджати.

Лоліта на "Новій хвилі" розплакалася через Україну (відео: YouTube/Телепрограма)

Зазначимо, що інцидент стався під час репетиції перед концертом. А вже під час виконання "Городка" на "Новій хвилі" співачці вдалося впоратися з емоціями і доспівати до кінця.

Лоліта Мілявська на "Новій хвилі" в Сочі (відео: instagram.com/lolitamilyavskaya/)

До речі, Україну на "Новій хвилі" цього року представляв дует Анна-Марія. За що скандальні співачки стали об'єктом критики з боку шоумена та ведучого Сергія Притули.

Нагадаємо, що не так давно Лоліта приїжджала в "Л/ДНР" з концертами. Співачка виступила в Донецьку і Луганську, і розповіла, що чула звуки обстрілів.

Раніше ми писали про те, що Лоліта Мілявська зганьбилася своїми висловлюваннями про Крим і про українців.