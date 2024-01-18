Локдауны в Украине были не оправданы, - Голубовская

"Раньше я говорила о том, что во всем, что касается коронавирусной инфекции, - 80% политики. Сейчас думаю, что все 90%. Конечно, вирус был и есть, как и пандемия. Люди умирали целыми семьями, и мы никогда раньше с таким не сталкивались. Но как только началась полномасштабная война, внезапно не нужны стали ни сертификаты о вакцинации, ни ограничительные меры", - сказала она.

По словам Голубовской, "длительные локдауны были не нужны и не оправданы, за исключением первого".

"Первый я поддерживала, потому что мы были абсолютно не готовы к пандемии. У нас не было главного санитарного врача, не было санитарных врачей в регионах, не было ни одного нормативного документа. Локдауны, то есть ограничительные меры, при таком заболевании помогают "сбить" волну, замедлить вертикальный рост. Когда ограничительные меры ослабили, вирус, конечно, взял свое. Но мы, работая круглосуточно, уже хоть как-то подготовились", - объяснила она.

Именно по этим соображениям первый локдаун был оправдан.

"А вот относительно следующих - какой же это локдаун, когда в разгар циклирования штамма Дельта людей гнали вакцинироваться на вокзал? Для меня это было похоже на фильм ужасов. У нас происходил вертикальный рост заболеваемости, ресурсов не хватало, койкомест не хватало, а на вокзале - массовая вакцинация. И толпы молодых людей, которые легко переносили заболевание, но были носителями вируса и двигателем эпидемии, заражали в очередях престарелых", - аргументирует профессор.

Врач отмечает, что "все противоэпидемические меры должны быть направлены на рассредоточение людей, а у нас были вот такие скопления".

"На мой взгляд, как специалиста, такие мероприятия были выполнением чьих-то научно не обоснованных прихотей… Люди должны понять главное: если возникнет новая эпидемия, прежде всего нужно слушать специалистов, то есть эпидемиологов и инфекционистов, а не псевдоэкспертов, которых в разгар пандемии COVID-19 развелось неоправданно много", - резюмировала Ольга Анатольевна.