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Локдаун в Україні закінчується: які обмеження будуть діяти з 25 січня

Автор: Анна Шиканова

В Україні закінчується суворий карантин, який був введений з 8 по 25 січня. Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, продовжувати його не будуть і з 25 січня, з 00:00 Україна повернеться до обмежень "помаранчевої зони".

МОЗ може переглянути умови карантину і знову ввести поділ на зони – зелена, жовта, помаранчева і червона, залежно від кількості захворілих. Також планується продовжити дію адаптивного карантину до кінця березня.

Які обмеження будуть діяти після 25 січня

  • Заборонена робота закладів розміщення, крім готелів
  • Ресторани та розважальні заклади не можуть працювати в нічний час
  • Робота дискотек і нічних клубів – під забороною
  • Культурні масові заходи (спортивні, соціальні, релігійні) можуть проводитися, але тільки при обмеженні в однієї людини на 10 кв. метрів, не більше 20 осіб.
  • Транспорт повинен бути заповнений лише за кількістю місць для сидіння, всі пасажири повинні мати індивідуальні засоби захисту (маски)
  • Обмежені планові госпіталізації. Винятки: медична допомога породіллям, вагітним, новонародженим, людям з онкологією, паліативна допомога в стаціонарі, інші невідкладні й термінові випадки госпіталізації.
  • Фітнес-центри та спортзали можуть працювати тільки ті, які можуть забезпечити відстань між відвідувачами в 10 кв. метрів
  • У музеях та бібліотеках дозволено відвідування тільки з розрахунку 1 людина на 10 кв. метрів
  • Торгові розважальні центри та заклади побутового обслуговування повинні обслуговувати клієнтів з обмеженням одна людина на 10 кв. метрів
  • Заборонено самовільне залишення місця самоізоляції та обсервації

Що буде дозволено в Україні з 25 січня

  • Закладу громадського харчування можуть працювати, але заповнюваність не більше 50%, а відстань між столами повинна бути не менше 2 м.
  • Роботи непродовольчих магазинів, ринків
  • Навчальний процес відновлено в загальноосвітніх групах кількість учнів має становити не більше 20 осіб.
  • Робота дитячих садків
  • Робота кінотеатрів і театрів за умови заповнюваності залу на 50%

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що і як буде працювати в Україні на вихідних, 23 і 24 січня.

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