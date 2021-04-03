Локдаун вплине на курс долара: експерт здивував прогнозом

Курс долара до гривні на тлі введення більш жорстких обмежень може змінитися. Експерти повідомляють, що в період дії локдауна позиції гривні тільки посилюються. З чим це пов'язано, а також який курс долара до гривні ми можемо очікувати розповів банкір, колишній заступник голови Національного банку України Олександр Савченко.

За спостереженнями фахівця, під час карантину падає попит на долар серед бізнесу, тому в обмінниках американських грошей вистачає. Також в цей час помітно зростає експорт продовольства на світові ринки. Це дає можливість отримати валютний виторг і наситити ним внутрішній ринок України.

Фахівець також поділився власним прогнозом курсу долара до гривні. За його даними, у два найближчі тижні жорсткі обмеження зафіксують обмінний курс на рівні 27,80-27,85 грн за долар.

"Коронавірус і локдаун короткостроково ведуть до посилення гривні. І вже після того, як цей процес закінчиться, це може призвести до девальвації гривні. Тут дуже тонка гра, і тому я б радив бути уважним, розміщувати свої активи в банках. Там є відсотки, це захист від інфляції та девальвації", - пояснив Савченко.