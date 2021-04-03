Локдаун вплине на курс долара: експерт здивував прогнозом

Курс долара до гривні на тлі введення більш жорстких обмежень може змінитися. Експерти повідомляють, що в період дії локдауна позиції гривні тільки посилюються. З чим це пов'язано, а також який курс долара до гривні ми можемо очікувати розповів банкір, колишній заступник голови Національного банку України Олександр Савченко.
Про це йдеться в ефірі телеканалу "Україна 24".
За спостереженнями фахівця, під час карантину падає попит на долар серед бізнесу, тому в обмінниках американських грошей вистачає. Також в цей час помітно зростає експорт продовольства на світові ринки. Це дає можливість отримати валютний виторг і наситити ним внутрішній ринок України.
Фахівець також поділився власним прогнозом курсу долара до гривні. За його даними, у два найближчі тижні жорсткі обмеження зафіксують обмінний курс на рівні 27,80-27,85 грн за долар.
"Коронавірус і локдаун короткостроково ведуть до посилення гривні. І вже після того, як цей процес закінчиться, це може призвести до девальвації гривні. Тут дуже тонка гра, і тому я б радив бути уважним, розміщувати свої активи в банках. Там є відсотки, це захист від інфляції та девальвації", - пояснив Савченко.
Нагадаємо, що раніше ми публікували прогноз курсу долара до 2024 року.
Також ми писали, що долар різко подорожчає з 5 квітня.