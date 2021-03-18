ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Академік назвав єдиний спосіб зупинити розповсюдження COVID-19

Новость на русском → Четвер 18 березня 2021 15:20
Академік назвав єдиний спосіб зупинити розповсюдження COVID-19 Академік розповів про необхідність локдаунe (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні потрібно вводити локдаун, бо зараз в країні друга хвиля коронавірусу.

Таку думку озвучив Академік НАН України Сергій Комісаренко в ефірі телеканалу "1+1".

За його словами, уряд не повинен зволікати з введенням обмежень, а має працювати на випередження.

"Локдаун треба вводити не тоді, коли пік захворюваності, а тоді, коли вона тільки починає розвиватися. Враховуючи здоров'я і життя людей, локдаун треба було б вводити зараз", - сказав академік.

Єдиний шлях зупинити поширення COVID-19 — це вакцинація, вважає вчений.

Він наводить у приклад Ізраїль, який лідирує за темпами вакцинації населення. Там прищеплювали людей вакциною Pfizer і ефективність зменшення інфікованих людей досягає 95%.

За його словами, не варто зволікати з вакцинацією, адже деякі мутації захищають вірус від імунізації, яка була раніше.

"Це мутації у Великобританії, Південній Африці, Бразилії. Наприклад, "бразильський" штам значно важче піддається імунізації. Тому вакцинацію слід проводити якомога швидше. Практично всі вакцини ефективні лише в більшій чи меншій мірі. На жаль, в Україні щеплення відбувається дуже низькими темпами і дуже повільно", - сказав Комісаренко.

Як ми писали раніше, інфекціоніст розповів, чому людина повторно хворіє на COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Карантин Коронавірус
LITE
6 фактів про каву в МакДональдз, які вас здивують
Спецпроект 6 фактів про каву в МакДональдз, які вас здивують