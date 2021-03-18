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Академик назвал единственный способ остановить распространение COVID-19

Новина українською → Четверг 18 марта 2021 15:20
Академик назвал единственный способ остановить распространение COVID-19 Академик рассказал про необходимость локдауна (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине нужно вводить локдаун, так как сейчас в стране вторая волна коронавируса.

Такое мнение озвучил Академик НАН Украины Сергей Комисаренко в эфире телеканала "1+1".

По его словам, правительство не должно медлить с введением ограничений, а должно работать на опережение.

"Локдаун надо вводить не тогда, когда пик заболеваемости, а тогда, когда она только начинает развиваться. Учитывая здоровья и жизни людей, локдаун надо было бы вводить сейчас", - сказал академик.

Единственный путь остановить распространение COVID-19 — это вакцинация, считает ученый.

Он приводит в пример Израиль, который лидирует по темпам вакцинации населения. Там прививали людей вакциной Pfizer и эффективность уменьшения инфицированных людей достигает 95%.

По его словам, не стоит медлить с вакцинацией, ведь некоторые мутации защищают вирус от иммунизации, которая была раньше.

"Это мутации в Великобритании, Южной Африке, Бразилии. Например,"бразильский" штамм значительно труднее поддается иммунизации. Поэтому вакцинацию следует проводить как можно быстрее. Практически все вакцины эффективны — только в большей или меньшей степени. К сожалению, в Украине прививки происходит очень низкими темпами и очень медленно", - сказал Комисаренко.

Как мы писали ранее, инфекционист рассказал, почему человек повторно заболевает COVID-19.

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