Лободу заметили на корпоративе с россиянами: в команде певицы сделали неоднозначное заявление

Новый скандал вокруг Лободы – с чего все началось

На днях российская пропагандистка Алена Жигалова высмеяла Лободу за ее "патриотическую позицию". Она опубликовала пост, в котором заявила, что певица продолжает петь на русском и уже "забыла" о своих новых треках на украинском языке.

Выступление Лободы проходило в Дубай. В трек-листе были исключительно хиты прошлых лет, которые артистка записывала на русском. На частном мероприятии ведущим был россиянин Александр Белов. Кроме того, на сцену выходил иллюзионист из РФ, утверждала Жигалова.

Пост российской пропагандистки о выступлении Лободы в Дубай (скриншот)

Все мероприятие проводилось на русском языке, даже певец Араш, которого также пригласили на корпоратив, исполнял треки на языке страны-агрессора.

Что о скандале говорят в команде певицы

Редакция МУЗВАР получила комментарий у представителей Лободы. Те заявили, что список треков выбирает и утверждает заказчик. Кроме этого, в команде певицы заявили о "неизменной позиции" артистки.

"Каждый заказ, поступающий к артисту, тщательно проверяется менеджментом на соответствие его заявленной ранее позиции. Заказчиком концерта Светланы Лободы 15.10, прошедшего в городе Дубай, была гражданка Казахстана, поклонница Светланы. Состав каждой программы формируется на основе любимых песен заказчика. Артист исполняет свои треки в оригинале, независимо от публичного или частного характера мероприятия, эта позиция также остается неизменной", - сказали представители певицы.

В команде Лободы отреагировали на скандал вокруг певицы (фото: instagram.com/lobodaofficial)

При этом они никак не объяснили, почему Лобода выступала на мероприятии, куда был приглашен артист из РФ. Также в команде певицы не стали объяснять, граждане каких стран были среди гостей.