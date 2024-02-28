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Лобода снялась для модного глянца: как сейчас выглядит певица (фото)

LOBODA (фото: пресс-служба певицы / L'Officiel Baltic)
Автор: Василина Копытко

Певица Светлана Лобода, которая недавно делилась принципами, помогающими ей идти только вперед, снялась для популярного глянцевого журнала L'Officiel Baltic.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает посмотреть фотографии, демонстрирующие утонченность артистки.

Отметим, что журнал с изображением певицы вышел в Эстонии и двумя версиями в Латвии.

Светлана Лобода (фото: пресс-служба певицы / L'Officiel Baltic)

Съемки фотосессии прошли в творческом пространстве Ola Foundation в Риге.

В процессе создания активно участвовала креативная команда издания. Арт-директором фотосета выступила главная редактор журнала Лига Земтуре.

Светлана Лобода (фото: пресс-служба певицы / L'Officiel Baltic)

Кроме того, Лобода дала интервью журналу, где поделилась откровенными мыслями по теме любви, роли женщины в современном мире и материнства, а также напомнила европейцам о важности поддержки Украины в войне с РФ.

Светлана Лобода (фото: пресс-служба певицы / L'Officiel Baltic)

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ЛободаШоу-бизнес