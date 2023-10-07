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Лобода выложила странные фото в день атаки ХАМАСа по Израилю

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Юлия Гаюк

В день, когда террористическая организация ХАМАС напала на Израиль, певица Светлана Лобода опубликовала довольно странные фотографии. Фактически это была ее реакция на события.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram певицы рассказывает, как она отреагировала на события в Израиле.

Что опубликовала Лобода

"Проснулась, прочла новости и офигела... Нашла старую Leica... Начала снова снимать..." - подписала фотографии Светлана.

Они изображают кадры из жизни и домашних животных.

Реакция Светланы Лободы на войну в Израиле (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Последняя фотография - наше "сегодня", - добавила певица.

Напомним, что 7 октября ХАМАС около 06:30 нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. Как рассказал спикер Сил обороны Израиля Даниэль Хагари, было выпущено более 2 000 ракет. После этого боевики проникли на юг страны.

В результате массированных обстрелов ракетами в Тель-Авиве заявили о "готовности к войне".

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ЛободаИзраиль