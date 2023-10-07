Израиль массированно обстреляли ракетами, на юге идут бои с боевиками Сектора Газа

Десятки ракеты были выпущены в сторону Израиля со стороны Сектора Газа. На юге страны утверждают о столкновении армии с боевиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera .

Ракетный обстрел начался с нескольких мест в Газе около 06:30 по киевскому времени и длился около получаса. Сирены воздушной тревоги были слышны даже в Тель-Авиве.

TEL AVIV: Rocket sirens sounding I'm several parts of the country.



Multiple interceptions heard over Tel Aviv. pic.twitter.com/TGZLiQyNnS — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023

Местные агентства Израиля сообщают о тяжелых ранениях в результате обстрела у 70-летней женщины. Одна из ракет попала в здание на юге страны. И другом месте осколочные ранения получил 20-летний парень.

NOW: Многолетние ящики шныряют от Gaza Strip в направлении Южного Israelа в огнезащите. pic.twitter.com/ATZ6Gb5w7m — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023

Жители Газы также утверждают о боевых столкновениях вдоль разграничительной ограды с Израилем, вблизи города Хан-Юнис. Также видели значительное перемещение вооруженных палестинских боевиков.

БРЕКАНИЕ: Palestinian fighters должны разрушить предела в южный Israel. pic.twitter.com/knwhXEx50b— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) октябрь 7, 2023

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил о встрече с высшими должностными лицами службы безопасности в ближайшие часы.

"Израильские военные пока не комментируют ситуацию, но их силы обычно наносят авиаудары в ответ на ракетный огонь, что повышает вероятность более масштабных боевых действий", - пишет издание.