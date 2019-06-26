Які кубики! Світлана Лобода в ліфчику захопила ідеальним пресом

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка позувала на фоні мальовничих пейзажів в екстравагантному образі

Світлана Лобода якось зізналась, що намагається знаходити в щільному графіку час для відпочинку і подорожей, а також в обов'язковому порядку поводить повноцінну відпустку з дітьми – Євою і Тільдою. Зірка з задоволенням ділиться фотозвітами з екзотичних курортів, принагідно демонструючи свої розкішні форми. Позуючи на фоні гір, моря, пришвартованих біля причалу яхт і човнів, Світлана вирішила поцікавитися у підписників в Instagram, чи люблять вони відпочивати?

Співачка позувала у пікантному вбранні – бюстгальтері, що підкреслив її розкішну лінію декольте, широких штанях вільного крою, білому піджаку оверсайз і трендових "пухнастих" шльопанцях. Свій екстравагантний і розслаблений образ вона доповнила масивними прикрасами на шиї і сонячними окулярами в модній білій оправі.

"Як же я люблю відпочивати, виявляється. А ти?" - запитала вона у фанів, чим викликала легке здивування, адже кожен з них підтвердив, що обожнює відпустку.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Крім того, шанувальники з захопленням писали про фігуру зірки, відзначаючи її сталевий прес і зовнішню привабливість. Вони зійшлися на думці, що навіть у відпустці артистка залишається вірною образу суперзірки.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Приголомшлива леді!", "Прес вогонь!", "Дивна", "Супержінка", "Суперзірка! Приголомшлива фігура, чудовий голос і незабутнє шоу! Талант, і ще двічі мама. Захоплююся!", "Свєта, ти завжди така стильна і красива, дуже приємно", "Яка ж красива!", "Світла, які кубики!" - з захопленням відгукувалися про співачку підписники.

Скріншот коментарів

До речі, раніше Світлана вже публікувала знімок в аналогічному образі. Тоді в кадр потрапив її бюст і плоский животик, що стало темою для обговорень і компліментів фанів.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Світлана Лобода розповіла про сувору дієту, якої вона змушена дотримуватися.

До слова, Світлана Лобода захопила шанувальників жарким фото з басейну під час відпочинку на острові Міконос.