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Лоб без морщин: косметолог показала движение, которое нужно делать раз в день

Косметолог показала движение, которое поможет избавиться от морщин на лбу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Люди привыкли во время удивления поднимать "брови вверх", тем самым образуя морщины на лбу. Есть простое движение, которое поможет избежать этого и разгладить кожу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.

Как избавиться от морщин на лбу

По словам эксперта, простой прием поможет избавиться от привычки поднимать брови кверху. Такие действия приводят к дополнительным морщинам.

В частности, часто мимика начинает активно работать во время телефонного разговора. Поэтому стоит класть ладонь на лоб, тем самым фиксируя его.

"Положите ладонь на лоб и тогда вы будете чувствовать, будете ли вы поднимать брови вверх и ладонь будет просто мешать это делать. Тем самым вы будете перенастраивать свою мимику к тому, что просто не поднимать брови и не делать заломы и морщины", - добавила косметолог.

Удивиться можно глазами или эмоцией, но не поднимать брови.

Такое движение стоит делать раз в день, чтобы выработать привычку.

В общем, морщины бывают:

  • мимические - их еще называют динамическими. Такие морщины есть даже у новорожденных, и избавиться от них полностью невозможно, да и не нужно
  • статические - складки, возникающие на участках лица, которые сокращаются при улыбке. На молодой коже такие заломы быстро разглаживаются, но с возрастом они становятся заметнее даже на спокойном лице. Это связано с тем, что производство коллагена сокращается, изменения поражают глубинные слои кожи и эпидермис не успевает полностью восстановиться
  • гравитационные - результат того, что с возрастом эластичные свойства кожи меняются. Проявляются в виде опущенных бровей

 

 

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