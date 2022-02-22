Лія Ахеджакова жорстко відповіла Путіну на його слова про Україну: наслідки будуть важкими

Народна артистка Росії назвала дії Путіна підлими - на її думку, наслідки будуть дуже важкими. Ахеджакова вважає, що сталося щось непоправне.

"Ось цей новий "підручник історії", який ми почули, - це додаток до цих Пушиліних, Моторолів і всього цього жаху. Я думаю, що сталося щось непоправне, це дійсно пахне оголошенням війни всьому світу. Це щось неймовірне, неймовірне по неспроможності і підлості. Мені здається, що наслідки будуть дуже важкими", - сказала актриса.

Вона також додала, що "коли на чолі благоденства країни стоїть не економіка, а силовики різних мастей - ось це страшно".

Нагадаємо, що в березні 2014 року Лія Ахеджакова висловилася проти можливості введення російських військ на територію України, підписала лист російського "Союзу кінематографістів і професійних кінематографічних організацій і об'єднань" своїм колегам з України, а також висловила свою незгоду з політикою російської влади в Криму.