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Лія Ахеджакова жорстко відповіла Путіну на його слова про Україну: наслідки будуть важкими

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Вівторок 22 лютого 2022 19:38
Лія Ахеджакова жорстко відповіла Путіну на його слова про Україну: наслідки будуть важкими Фото: Лія Ахеджакова висловилася про рішення Путіна (facebook.com)
Автор: Марина Настевич

Відома російська актриса Лія Ахеджакова прокоментувала скандальне рішення президента країни-агресора РФ Володимира Путіна про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє ВВС.

Народна артистка Росії назвала дії Путіна підлими - на її думку, наслідки будуть дуже важкими. Ахеджакова вважає, що сталося щось непоправне.

"Ось цей новий "підручник історії", який ми почули, - це додаток до цих Пушиліних, Моторолів і всього цього жаху. Я думаю, що сталося щось непоправне, це дійсно пахне оголошенням війни всьому світу. Це щось неймовірне, неймовірне по неспроможності і підлості. Мені здається, що наслідки будуть дуже важкими", - сказала актриса.

Вона також додала, що "коли на чолі благоденства країни стоїть не економіка, а силовики різних мастей - ось це страшно".

Нагадаємо, що в березні 2014 року Лія Ахеджакова висловилася проти можливості введення російських військ на територію України, підписала лист російського "Союзу кінематографістів і професійних кінематографічних організацій і об'єднань" своїм колегам з України, а також висловила свою незгоду з політикою російської влади в Криму.

Раніше ми писали, що на дії глави Кремля відреагував російський музикант Андрій Макаревич, який порівняв Путіна з царем.

А також повідомляли, що багато українських зірок засудили дії РФ і закликали підтримувати армію. А ось деякі наші знаменитості досі ігнорують загрозу вторгнення Росії.

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