Зливи, грози, спека і шквали: в Україну прийде небезпечна погода

На сході дощі зачеплять тільки Полтавську область, в інших буде сухо, очікується вітер зі штормовими поривами. Нічна температура повітря коливатиметься від +16 до +19 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +30 + 33 градусів.

У південних областях опади не прогнозуються, але можливий сильний шквальний вітер і невелика хмарність. Вночі в регіоні + 18 +24 градуси, вдень в Одесі +29 +31 градус, в Миколаєві та Херсоні до +33 + 34 градусів. У Криму без опадів, сильний вітер, вночі + 18 +20 градусів, вдень +29 + 31 градус.

На півночі країни синоптики прогнозують грозу, сильний вітер. Вночі від +17 до +19 градусів, вдень +27 + 29 градусів.

Західні області накриє сильними дощами, місцями очікуються грози. Вночі + 16 +20 градусів, вдень від +29 до +31 градуса, на Закарпатті до + 33 градусів.

У центральній частині країни пройдуть зливи, очікується сильний вітер, вночі + 17 +20 градусів, вдень від +29 до + 32 градусів.

У Києві 28 липня очікується сильні грози, можлива злива. Вночі в столиці + 18 +20 градусів, вдень від +28 до + 30 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 28 липня