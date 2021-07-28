Ливни, грозы, жара и шквалы: в Украину придет опасная погода

На востоке дожди зацепят только Полтавскую область, в остальных будет сухо, ожидается ветер со штормовыми порывами. Ночная температура воздуха будет колебаться от +16 до +19 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +30 +33 градусов.

В южных областях осадки не прогнозируются, но возможен сильный шквальный ветер и небольшая облачность. Ночью в регионе +18 +24 градуса, днем в Одессе +29 +31 градус, в Николаеве и Херсоне до +33 +34 градусов. В Крыму без осадков, сильный ветер, ночью +18 +20 градусов, днем +29 +31 градус.

На севере страны синоптики прогнозируют грозу, сильный ветер. Ночью от +17 до +19 градусов, днем +27 +29 градусов.

Западные области накроет сильными дождями, местами ожидаются грозы. Ночью +16 +20 градусов, днем от +29 до +31 градуса, на Закарпатье до +33 градусов.

В центральной части страны пройдут ливни, ожидается сильный ветер, ночью +17 +20 градусов, днем от +29 до +32 градусов.

В Киеве 28 июля ожидается сильные грозы, возможен ливень. Ночью в столице +18 +20 градусов, днем от +28 до +30 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 28 июля