Зливи, град та палюче сонце: які області України постраждають від негоди

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні готує неприємні сюрпризи на вихідних

Погода в Україні на вихідних, 20 і 21 червня розжарить повітря в деяких областях до максимуму, а подекуди ймовірні локальні зливи, шквали та град. Такий прогноз на суботу і неділю дали синоптики Українського гідрометцентру та Наталка Діденко.

Так, Діденко в Facebook пише, що в суботу, 20 червня, суха і спекотна погода буде у східних областях, а в інших - висока ймовірність опадів. У цих регіонах ймовірні локальні сильні грози з потужними зливами.

Протягом дня в Україні +26+31 градуси. На Сході спека до +33, а на Заході +24+28 тепла.

У Києві завтра очікується короткочасний дощ з грозою, температура +28+30.

У неділю, за словами Діденко, буде схожа синоптична ситуація.

"Трохи знизяться градуси на наступному тижні, але щоб аж дуже, навряд чи", - резюмувала вона.

Синоптики Українського гідрометцентру на своїх картах показали, де будуть дощі та грози, а де - на небі не буде жодної хмаринки. За їхніми даними, в неділю в східні області прийде невелика хмарність, але погода істотно не зміниться.

Погода в Україні 20 і 21 червня (фото: meteo.gov.ua)

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Автор: Светлана Мащенко