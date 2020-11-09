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У Лівані зняли дивне явище: вогненна куля з неба підпалила землю

Ліван, Понеділок 09 листопада 2020 18:05
У Лівані зняли дивне явище: вогненна куля з неба підпалила землю
У Лівані на відео зняли дивну вогняну кулю в небі (Фото: freepik.com)
Автор: Styler

Жителі Лівану зняли на відео вогняну кулю, яка впала з неба і влаштувала пожежу

У Лівані на відео зняли величезну вогняну кулю, яка на повній швидкості мчала у бік землі. Місцеві жителі назвали її "дивним явищем" і припустили, що на Землю впав метеорит.

Величезна вогненна куля прилетіла з неба на півночі Лівану і впала на плантації біля населеного пункту Аль-Талиль в провінції Аккар. Політ небесного тіла вдалося зняти на відео, а в місці її падіння почалася велика пожежа. Деталі повідомили в національному агентстві Лівану NNA.

На кадрах відео можна побачити, як велика вогняна куля летить у бік землі та поступово починає згасати. Але після того, як вона впала на територію плантації, там почалася справжня пожежа. Місцевих жителів налякала ця вогняна куля, і вони назвали її "дивним явищем".

А ось астрофізики припускають, що в цьому явищі немає нічого дивного і ця вогняна куля пов'язана з метеоритним потоком Леоніди, який тільки почав набирати свою потужність. Пік цього метеорного потоку очікується 17 листопада.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені попередили про небезпечні процеси на Сонці, які торкнуться всіх жителів Землі.

А також розповідали про те, що на орбіті Землі вчені виявили тіло невідомого походження, яке може виявитися астероїдом або штучним об'єктом.

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