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В Ливане засняли странное явление: огненный шар с неба поджег землю

Ливан, Понедельник 09 ноября 2020 18:05
В Ливане засняли странное явление: огненный шар с неба поджег землю
В Ливане на видео засняли странный огненный шар в небе (Фото: freepik.com)
Автор: Styler

Жители Ливана сняли на видео огненный шар, который упал с неба и устроил пожар

В Ливане на видео засняли огромный огненный шар, который на полной скорости несся в сторону земли. Местные жители назвали его "странным явлением" и предположили, что на Землю рухнул метеорит.

Огромный огненный шар прилетел с неба на севере Ливана и упал на плантации возле населенного пункта Аль-Талиль в провинции Аккар. Полет небесного тела удалось заснять на видео, а в месте его падения начался крупный пожар. Детали сообщили в национальном агентстве Ливана NNA.

На кадрах видео можно увидеть, как большой огненный шар летит в сторону земли и постепенно начинает угасать. Но после того, как он упал на территорию плантации, там начался настоящий пожар. Местных жителей напугал этот огненный шар, и они назвали его "странным явлением".

А вот астрофизики предполагают, что в этом явлении нет ничего странного и этот огненный шар связан с метеоритным потоком Леониды, который только начал набирать свою мощность. Пик этого метеорного потока ожидается 17 ноября.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые предупредили об опасных процессах на Солнце, которые коснутся всех жителей Земли.

А также рассказывали о том, что на орбите Земли ученые обнаружили тело неизвестного происхождения, которое может оказаться астероидом или искусственным объектом.

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