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Діти

В ліцеї під Рівним педагог жорстко карав школярів, але вони за нього вступились

Автор: Людмила Жукова

У Рівненській області в ліцеї Квасилова розгорівся скандал. Батькам стало відомо, що вчитель предмета "захист України" змушує учнів робити фізичні вправи за пропуски уроків або двійки. Хтось із дітей зняв це на камеру мобільного телефону.

Як повідомляє видання "Сегодня", колишній афганець, а нині вчитель Олександр Нагорняк вважає, що таким чином виховує школярів.

Діти розповіли, що педагог заставляв присідати їх біля дошки з муляжем снаряда, але самі підопічні захищають викладача. Після скандалу, Олександр звільнився і зараз його кабінет пустує. За словами його колег, у вчителя була прекрасна репутація і ніколи не було проблем.

"Дисципліна у нього була на заняттях – однозначно. Взагалі скарг не надходило, ні до мене, ні до директора. Про це дізналися з соцмереж", – запевняє заступник директора ліцею Людмила Кравців.

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Комісія опитала 10 учнів, і вони підтвердили, що вчитель змушує присідати. Проте всі учні виправдовують педагога – мовляв, вимогливим був тільки до "прогульників" і "двієчників".

"Говорить: не хочеш двійку – присідай. Для учнів це легше", – розповів один зі школярів.

У телефонній розмові з журналістами сам Олександр повідомив, що не хотів нікого принизити, просто виховував дітей з дисципліною, адже він служив і воював. Чиновники так не вважають і засуджують дії вчителя.

"Хотів, щоб все було ідеально, як в збройних силах. Установа освіти – це не військова частина. Тут дещо інші методи в роботі педагога", – говорить заступник начальника управління освіти Рівненської облдержадміністрації Петро Коржевський.

Як ми писали раніше, в ліцеї під Рівним вчитель жорстко карає дітей за запізнення.

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