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Лето - сезон открытой обуви. Как избавиться от деликатной проблемы на ногах

Вторник 02 июля 2024 10:40
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Лето - сезон открытой обуви. Как избавиться от деликатной проблемы на ногах Фото: Как избежать грибка на ногах (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Лето - это время открытой обуви, но вместе с этим очень чаcто на ногтях образуется грибок.

Как предотвратить эту проблему, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok дерматолога Скотта Вальтера.

Что нужно знать о грибке на ногах

Доктор Скотт Уолтер, сертифицированный дерматолог из Денвера, делится двумя домашними способами лечения распространtнной проблемы - грибка под ногтями на ногах.

"Попробуйте эти два метода! Но помните, что ногти растут медленно, поэтому для завершения лечения нужно 6-12 месяцев", - сказал медик.

Что нужно делать?

Он предлагает замачивать ноги в смеси равных частей уксуса, желтого Listerine и воды дважды в неделю в течение 15 минут.

Listerine содержит ментол и тимол, обладающие противогрибковыми свойствами. Уолтер предпочитает желтую версию, утверждая, что зеленый и синий виды могут испачкать вашу ванну.

Также было установлено, что уксус сражается с некоторыми видами грибка стопы. Научных исследований этих ингредиентов и грибка на ногах не хватает, но есть неофициальные сообщения об их эффективности.

Дерматолог Эбигейл Уолдман рекомендует смешать одну часть обычного или яблочного уксуса с тремя частями теплой воды и замачивать пальцы ног на 40 минут. Вы можете заменить уксус Listerine.

Уолдман предупреждает о повышенном влиянии грибков летом из-за педикюра или ходьбы босиком в раздевалках, спа-центрах или у бассейнов.

"Ноги летом потеют и становятся влажными, что создает лучшие условия для размножения грибков, дрожжей и плесени, естественно присутствующих на вашей коже", - пояснил Уолдман.

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