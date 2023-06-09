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Лето 2023 станет решающим для этих знаков Зодиака. Их ждут поразительные изменения!

Гороскоп на лето 2023 (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о знаках Зодиака, для которых лето 2023 года может стать решающим, ведь их ждут очень важные жизненные изменения.

Об этом пишет Melodiafm.

Весы (23 сентября - 23 октября)

Неожиданно для себя у вас изменятся приоритеты и интересы, появятся новые цели. Возможно, вам захочется поменять работу или даже сферу деятельности.

Не спешите, прежде чем приступить к чему-то новому, важно завершить старые дела и набраться новых знаний - для этого, к слову, период очень удачный.

Однако, если вам захочется перемен в личной жизни, не игнорируйте это желание. Этот период благоприятен для завершения токсичных отношений и новых знакомств.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Везение будет на вашей стороне, вас ждут победы и успехи, причиной которых будет именно ваше умение оказаться в нужное время в нужном месте.

Вас будет тянуть к активному отдыху, но лучше потерпеть до второй половины лета, когда для этого действительно будет благоприятное время.

Астрологи советуют уделять внимание здоровью, не игнорировать свое самочувствие, особенно если у вас хронические болезни. Находите время, чтобы побыть на свежем воздухе, это очень полезно.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Ваша интуиция, как обычно, будет на высоте, поэтому если вам вдруг захочется по непонятным причинам что-то сделать или куда-нибудь отправиться, позвольте это себе и вы не пожалеете.

Астрологи советуют вам слишком серьезно не воспринимать разные ситуации и очень много брать на себя.

Кроме того, постарайтесь быть менее чувствительными к критике, иначе нарушения сна и раздражительность вам обеспечены.

Раньше мы писали также, каких женщин по знаку Зодиака, как огня, боятся мужчины.

Кроме того, читайте полный гороскоп на июнь 2023 для всех знаков Зодиака.

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