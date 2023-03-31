ua ru
Пт, 31 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пожилая пара начала тренироваться в возрасте 75 и 80 лет: смотрите на их чрезвычайную трансформацию (видео)

Новина українською →
Пятница 31 марта 2023 15:50
Пожилая пара начала тренироваться в возрасте 75 и 80 лет: смотрите на их чрезвычайную трансформацию (видео) Мужчина и женщина круто изменили свою жизнь в преклонном возрасте (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

81-летний Бен и 76-летняя Ким недавно начали заниматься спортом по программе своей дочери-тренера. Пара использует дополнительный вес и уже может похвастаться первыми результатами!

Как изменились пенсионеры, дочь Жана Арагон показала на своей странице в Instagram.

Как все начиналось

В 2021 году Жанна заметила, что ее родители стали достаточно малоподвижными. Она предложила им 30-минутные тренировки дважды в неделю. Пара согласилась.

Ким и Бен очень понравилось их расписанию занятий. Они начали с легких тренировок без дополнительного веса. Со временем Жанна прибавляла и увеличивала вес. Результаты этого эксперимента были потрясающими.

Мама Жанны Ким может поднять 11 килограммов одной рукой. Для ее лет это просто невероятное достижение.

"У моей мамы артрит запястий и колен. Много лет она имела проблемы с ногами. Но пока она ходит на тренировку, у нее не было вспышек артрита или боли. Для меня это невероятно!" - делится дочь.

Бен также совершил прыжки в своем фитнес-путешествии. Через год после начала он может выполнить три подхода по восемь приседаний с весом 39 килограммов и два подхода по 25 отжиманий.

"Через месяц мой папа прекратил постоянно массировать руку из-за боли, которую он всегда чувствовал. Он понял, что у него ничего не болит! У него нет боли уже 10 месяцев, и с каждой неделей он только крепнет!" - не скрывает восторг родителями тренер.

Почему полезно тренироваться в пожилом возрасте

  • У пожилых людей происходит постепенное восстановление мышечной массы.
  • Физические упражнения позволяют ускорить обмен веществ, пищеварение.
  • Регулярные занятия спортом способствуют лучшему усвоению кальция из пищи. Он нужен для поддержания здоровья костей.
  • Спортивные упражнения помогают разгонять кровеносную систему, улучшать кровообращение во внутренних органах.
  • При выполнении физических упражнений активно выделяются гормоны счастья и радости.

Раньше мы рассказывали, как фитнес-тренеру удалось похудеть, питаясь только пиццей целый месяц.

Читайте также, какие виды спорта помогают сбросить больше веса.

Читайте РБК-Украина в Google News
жир здоровя Пенсионный возраст