Пожилая пара начала тренироваться в возрасте 75 и 80 лет: смотрите на их чрезвычайную трансформацию (видео)

81-летний Бен и 76-летняя Ким недавно начали заниматься спортом по программе своей дочери-тренера. Пара использует дополнительный вес и уже может похвастаться первыми результатами!

Как изменились пенсионеры, дочь Жана Арагон показала на своей странице в Instagram.

Как все начиналось

В 2021 году Жанна заметила, что ее родители стали достаточно малоподвижными. Она предложила им 30-минутные тренировки дважды в неделю. Пара согласилась.

Ким и Бен очень понравилось их расписанию занятий. Они начали с легких тренировок без дополнительного веса. Со временем Жанна прибавляла и увеличивала вес. Результаты этого эксперимента были потрясающими.

Мама Жанны Ким может поднять 11 килограммов одной рукой. Для ее лет это просто невероятное достижение.

"У моей мамы артрит запястий и колен. Много лет она имела проблемы с ногами. Но пока она ходит на тренировку, у нее не было вспышек артрита или боли. Для меня это невероятно!" - делится дочь.

Бен также совершил прыжки в своем фитнес-путешествии. Через год после начала он может выполнить три подхода по восемь приседаний с весом 39 килограммов и два подхода по 25 отжиманий.

"Через месяц мой папа прекратил постоянно массировать руку из-за боли, которую он всегда чувствовал. Он понял, что у него ничего не болит! У него нет боли уже 10 месяцев, и с каждой неделей он только крепнет!" - не скрывает восторг родителями тренер.

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