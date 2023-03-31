Пожилая пара начала тренироваться в возрасте 75 и 80 лет: смотрите на их чрезвычайную трансформацию (видео)
81-летний Бен и 76-летняя Ким недавно начали заниматься спортом по программе своей дочери-тренера. Пара использует дополнительный вес и уже может похвастаться первыми результатами!
Как изменились пенсионеры, дочь Жана Арагон показала на своей странице в Instagram.
Как все начиналось
В 2021 году Жанна заметила, что ее родители стали достаточно малоподвижными. Она предложила им 30-минутные тренировки дважды в неделю. Пара согласилась.
Ким и Бен очень понравилось их расписанию занятий. Они начали с легких тренировок без дополнительного веса. Со временем Жанна прибавляла и увеличивала вес. Результаты этого эксперимента были потрясающими.
Мама Жанны Ким может поднять 11 килограммов одной рукой. Для ее лет это просто невероятное достижение.
"У моей мамы артрит запястий и колен. Много лет она имела проблемы с ногами. Но пока она ходит на тренировку, у нее не было вспышек артрита или боли. Для меня это невероятно!" - делится дочь.
Бен также совершил прыжки в своем фитнес-путешествии. Через год после начала он может выполнить три подхода по восемь приседаний с весом 39 килограммов и два подхода по 25 отжиманий.
"Через месяц мой папа прекратил постоянно массировать руку из-за боли, которую он всегда чувствовал. Он понял, что у него ничего не болит! У него нет боли уже 10 месяцев, и с каждой неделей он только крепнет!" - не скрывает восторг родителями тренер.
Почему полезно тренироваться в пожилом возрасте
- У пожилых людей происходит постепенное восстановление мышечной массы.
- Физические упражнения позволяют ускорить обмен веществ, пищеварение.
- Регулярные занятия спортом способствуют лучшему усвоению кальция из пищи. Он нужен для поддержания здоровья костей.
- Спортивные упражнения помогают разгонять кровеносную систему, улучшать кровообращение во внутренних органах.
- При выполнении физических упражнений активно выделяются гормоны счастья и радости.
Раньше мы рассказывали, как фитнес-тренеру удалось похудеть, питаясь только пиццей целый месяц.
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