Эту летнюю ягоду женщинам 50+ следует есть каждый день: вот почему

Что происходит при менопаузе

Обычно менопауза происходит в возрасте 50 лет, но может начаться и раньше.

Приливы и ночная потливость - распространённые симптомы, с которыми сталкиваются многие женщины во время менопаузы, а с приближением лета эти симптомы могут усиливаться еще больше.

Диетолог Эмма Дербишир рассказала, что клубнику часто считают ключевым продуктом питания для женщин в менопаузе. Она обеспечивает ключевые питательные вещества, важные для общего здоровья и самочувствия.

Во время приливов у людей может возникать головокружение и учащенное сердцебиение. Эти симптомы, вероятно, вызваны колебаниями уровня эстрогена. А это приводит к изменению регуляции температуры в части мозга, которая называется гипоталамусом.

Как клубника помогает при менопаузе

Клубника богата антиоксидантами, такими как флавоноиды и полифенолы. Они могут помочь бороться с оксидативным стрессом и воспалением, которые способствуют таким симптомам, как приливы, ночная потливость, боль в суставах и затуманенный мозг.

Летние фрукты, такие как клубника, черника и малина, содержат мощные соединения, которые помогают поддерживать гормональный баланс и бороться с воспалением.

Такие ягоды полезны, поскольку они имеют низкое содержание сахара и являются отличным источником клетчатки. Клетчатка может помочь сбалансировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровый вес во время менопаузы.

Во время менопаузы употребление большего количества клетчатки может помочь вам чувствовать сытость. Это также может помочь пищеварению, которое может замедлиться во время менопаузы.

Употребление ягод также может быть полезным для здоровья кожи и суставов. Они содержат много витамина С, который помогает вырабатывать коллаген и эластин. Именно они помогают поддерживать здоровье кожи и суставов, ведь организм вырабатывает их меньше с возрастом.