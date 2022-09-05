В Лисичанську мешканці змушені стояти у величезних чергах за хлібом через окупантів (відео)

В тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області люди стоять у величезних чергах по товари першої потреби, зокрема по хліб.
Відео опублікував журналіст Денис Казанський у Telegram.
На ролику можна побачити тотальний дефіцит продуктів, який утворили російські окупанти.
Жителям доводиться займати чергу з ранку, щоб по кілька годин простояти по елементарні хлібобулочні вироби.
Журналіст додав, що всього кілька місяців тому всі люди на відео жили в благополучному місті, що стрімко розвивалося. Зокрема, у них не було перебоїв з електрикою, водою, газом та постачанням продуктів.
"Але то було у "фашистській Україні", коли Донбас "страшно утискали". Ну а тепер добре, жодних утисків більше немає", - з іронією зауважив він.
.
Раніше українка розповідала, як окупанти "звільняли" їх від нормального життя.
Також ми писали, що чоловік зі Слов’янську розповів, як дивом вижив під час ракетного удару.