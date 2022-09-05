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В Лисичанську мешканці змушені стояти у величезних чергах за хлібом через окупантів (відео)

Місцеві жителі у Лисичанську утворили черги за хлібом (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області люди стоять у величезних чергах по товари першої потреби, зокрема по хліб.

Відео опублікував журналіст Денис Казанський у Telegram.

На ролику можна побачити тотальний дефіцит продуктів, який утворили російські окупанти.

Жителям доводиться займати чергу з ранку, щоб по кілька годин простояти по елементарні хлібобулочні вироби.

Журналіст додав, що всього кілька місяців тому всі люди на відео жили в благополучному місті, що стрімко розвивалося. Зокрема, у них не було перебоїв з електрикою, водою, газом та постачанням продуктів.

"Але то було у "фашистській Україні", коли Донбас "страшно утискали". Ну а тепер добре, жодних утисків більше немає", - з іронією зауважив він.

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Раніше українка розповідала, як окупанти "звільняли" їх від нормального життя.

Також ми писали, що чоловік зі Слов’янську розповів, як дивом вижив під час ракетного удару.

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Лисичанськ