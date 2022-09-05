В Лисичанську мешканці змушені стояти у величезних чергах за хлібом через окупантів (відео)

На ролику можна побачити тотальний дефіцит продуктів, який утворили російські окупанти.

Жителям доводиться займати чергу з ранку, щоб по кілька годин простояти по елементарні хлібобулочні вироби.

Журналіст додав, що всього кілька місяців тому всі люди на відео жили в благополучному місті, що стрімко розвивалося. Зокрема, у них не було перебоїв з електрикою, водою, газом та постачанням продуктів.

"Але то було у "фашистській Україні", коли Донбас "страшно утискали". Ну а тепер добре, жодних утисків більше немає", - з іронією зауважив він.

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