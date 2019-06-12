Втратив кращого друга: у Барі Алібасова нова біда

У відомого продюсера Барі Алібасова, який провів майже тиждень у комі після страшного отруєння хімікатами, трапилася нова неприємність. З його квартири зник улюбленець Алібасова – кіт Чуча, породи канадський сфінкс.

Імовірно тварина злякалася великого скупчення народу в квартирі продюсера 11 червня, коли там з 18:00 до 21:00 проходила прес-конференція для журналістів. PR-директор Алібасова Вадим Горжанкин зазначив, що всі двері в квартиру були відчинені, і двері в під'їзд теж.

Син Барі Алібасова пообіцяв винагороду тому, хто знайде зниклого кота Чучу.

"Винагороду в розмірі 800 тис. руб. ($12 тис.) або виступ гурту "На-На" на свято гарантую", - повідомив Барі алібасов-молодший.

Барі Алібасов втратив друга (YouTube/Барі Алібасов і група "На-На")

Сам продюсер на даний момент все ще знаходиться в лікарні після страшного отруєння. Він вийшов з коми, однак у нього спостерігаються серйозні проблеми зі здоров'ям. За той час, що він перебував без свідомості, він лише один раз прийшов в себе і єдине його питання стосувалось кота Чучи.

Після поліпшення у Алібасова спостерігається деяка амнезія, яка за словами лікарів, повинна з часом пройти. Він все ще перебуває у важкому стані, і за прогнозами, йому доведеться все життя харчуватися через трубочку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Барі Алібасову поставили страшний діагноз.

А також розповідали про те, що колеги Алібасова не вірять, що отруєння хімікатами сталося випадково.