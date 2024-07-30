8 вариантов использования эфирного масла в быту, о которых вы не подозревали

Эфирные масла, полученные из растений, стали полезными инструментами в арсенале уборочных средств. Ведь эти натуральные экстракты обладают отличным ароматом, а некоторые из них еще и обладают очищающими и противомикробными свойствами.

О том, как можно использовать эфирные масла в быту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Southern Living .

Придать одежде приятный аромат

Эфирное масло можно использовать в домашнем средстве для белья и тканей, чтобы придать им приятный аромат.

Для этого в бутылку с распылителем нужно налить воду, добавив 15-20 капель любимого эфирного масла - и взболтать смесь. Такой ароматизатор советуют распылять на только что выбранную одежду или когда она висит в шкафу.

Также можно увлажнить эфирным маслом ватные шарики и разложить их по шкафам и ящикам с одеждой.

Сделать универсальный очиститель

Для универсального очистителя нужно смешать воду, белый уксус и несколько капель эфирных масел, таких как лимон, чайное дерево или лаванда. Эти масла не только усиливают очищающее и дезодорирующее свойство уксуса, но и оставляют приятный аромат в вашем доме.

Дезодорировать пол

Кроме того, что с эфирным маслом можно сделать чистящее средство, его можно просто добавить воду для мытья пола. Для этого достаточно нескольких капель. В то же время советуют выбирать эфирное масло сладкого апельсина, из-за его антибактериальных свойств.

Освежить ковры и обивку

Для того чтобы придать коврам приятный аромат, рекомендуют посыпать ковры или обивку пищевой содой, настоянной на маслах, таких как мята или эвкалипт.

Подождите несколько часов, а затем пропылесосьте ковер от остатков соды. Не нужно сушить ковер - советуют подождать, пока он высохнет естественным путем.

Почистить тусклое серебро

Как отмечает Лорен Буш из компании-производителя эфирных масел "doTERRA", эфирное масло лимона не только отлично помогает чистить столы, столешницы и другие поверхности, но и является неплохим средством для борьбы с потемнением серебра и других металлов на ранних стадиях.

Ароматизировать одежду во время сушки

Придать приятный аромат белью можно и во время сушки в специальном приборе, добавив эфирные масла в шарики для сушки или на влажную тряпку перед тем, как бросить их в сушилку. От этого одежда будет нежным, естественным ароматом.

Удалить налет в ванной

Эфирные масла также используют для того, чтобы легко отчистить мыльный налет и плесень. Для этого рекомендуют смешать масло (к примеру, чайного дерева) с пищевой содой и водой до пастообразной массы.

Благодаря его природным свойствам, масло вместе с пищевой содой оставляет поверхности блестящими, придавая легкий приятный запах.

Дезодорировать свалку

Чтобы избавиться от запаха мусорного контейнера, на дно вымытого и сухого ведра советуют положить ватный шарик, смоченный несколькими каплями мятного, лимонного или апельсинового масла.

Кроме этого можно смешать несколько капель лавандового или мятного масла с пищевой содой, посыпать смесью дно контейнера и оставить на ночь. Это также поможет избавиться от неприятных запахов.