Не только еда: 6 факторов, которые резко увеличивают уровень холестерина в организме

Что увеличивает холестерин

Стресс

Хронический стресс повышает кортизол, что в свою очередь способствует повышению уровня общего холестерина и нездоровому поведению (переедание, курение и т.д.).

Чтобы бороться со стрессом, следует использовать медитацию, спорт, дыхательные практики и обращаться за психологической поддержкой.

Недостаточно движения

Малоподвижный образ жизни ухудшает уровни холестерина: повышает "плохой" (ЛПНП) и снижает "хороший" (ЛПВП).

Эксперт советует больше ходить пешком, уделять время физическим нагрузкам - хотя бы 2-3 часа в неделю.

Обезжиренные продукты

Не все обезжиренные продукты вредны, но часто диета "Low-fat" может включать сахар, гидрогенизированные жиры или добавки.

Лучше всего выбирать натуральные продукты, читать состав на этикетке и избегать продуктов с сахаром и добавками.

Курение

Курение способствует окислению ЛПНП (плохих холестеринов), что делает их еще более вредными для сосудов. Пассивное курение может иметь подобный негативный эффект.

Стоит отказаться от курения и избегать задымленных помещений.

Алкоголь

Чрезмерное употребление алкоголя повышает уровень триглицеридов и нарушает обмен липидов.

Крепкие напитки, такие как виски, водка и джин, не содержат холестерина. Однако такие напитки могут содержать добавлений сахар, который может повлиять на уровень холестерина.

Сон

Недостаточный сон (менее 6 часов в сутки) может нарушать обмен липидов и способствовать повышению уровня холестерина.

Отметим, что врач-диетолог Екатерина Толстикова ранее в интервью РБК-Украина рассказывала, что яйца не повышают холестерин в организме и это утверждение является ошибочным.

По словам эксперта, еда действительно может влиять на уровень холестерина, но это общий рацион и сюда не относится какой-то конкретный продукт.

Исследование показало, что употребление желтков по 2-3 ежедневно может улучшать работу нервной системы, профилактировать развитие сердечно-сосудистых систем.

Поэтому уровень холестерина зависит от образа жизни и яйца здесь ни при чем.