Лишь пару движений и проблем не будет: как быстро отремонтировать молнию на одежде

Вытащили из шкафа более теплую курточку или осенние ботинки и поняли, что молния заела и не хочет двигаться ни вперед, ни назад. Ситуация крайне неприятная, особенно, если это произошло уже перед выходом из дома. Но вернуть эту молнию к жизни можно быстро и легко.

Как отремонтировать молнию на одежде или обуви и что делать, чтобы она всегда была в порядке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Zipper Shipper.

Чем можно быстро починить молнию

Специальное средство

Лучший вариант, конечно, это специальное средство для молний или других замочков на одежде. В основном такие средства разработаны в виде прозрачного воска. Их можно использовать как на металлических молниях, так и на пластмассовых. Такое средство не портит ткань и ее не пачкает.

ВД-40

Это известная марка смазочных материалов. Для одежды лучше выбирать силиконовый вариант. Традиционный ВД-40 изготовлен на основе нефти и может повредить пластик.

Следует быть очень внимательными, потому что это средство может испачкать ткани и пятна, потом будет трудно выводить.

Масло

Если под руками ничего специального нет, возьмите любое масло. Смочите кончик кисточки маслом и пройдитесь по молнии.

Масло может также испачкать ткань и оставлять запах - поэтому следует быть осторожными. И после починки молнию можно протереть салфеткой со спиртом.

Воск или мыло

Существует еще два дешевых и доступных средства - воск и мыло. Мыло должно быть кусковым, а не жидким. Воск - тоже желательно обычный, без ароматических примесей. Оба средства содержат жир, который поможет вернуть молнии рабочее состояние.

Следы от мыла или воска могут остаться, но убрать их будет гораздо легче, чем после растительного масла. И оба варианта помогут как при металлической молнии, так и при пластмассовой.

Что еще подойдет?

Есть и другие средства, которые могут содержать воск и жиры и помогут справиться с молнией. Это:

Помада

Вазелин

Графитный карандаш

Жидкое мыло

Средство для мытья посуды

Почему нужно ухаживать за молниями и когда это делать

Смазка молнии является стандартной процедурой для обслуживания ваших вещей. И они нуждаются в регулярной смазке, потому что со временем покрытие стирается, зубцы могут заржаветь, в молнию попадает средство для стирки или пыли.

Основные причины:

Молния грязная

Между зубчиками есть мусор

Молния уже давно не нова

На нее влияла стихия (дождь, например)

Обязательно нужно проверять молнии после чистки или стирки. Если это молния на джинсах, куртке или сумке, то нанести небольшую часть смазки можно сразу после стирки.

Следует проверять молнии на одежде или обуви в конце сезона - перед тем, как убрать теплые вещи в шкаф. Если нужна замена, то лучше это сделать не в сезон, а заранее.

Также следует проверить молнию перед началом похолодания, чтобы не вытаскивать куртку из шкафа за 10 минут до выхода из дома и не иметь хлопот с реанимацией молнии в авральном режиме.

Если вы пользуетесь вещью с молнией очень часто, то смазывать нужно хотя бы 1 раз в месяц – это продлит ее жизнь на долгое время. Если же вы пользуетесь вещью гораздо реже, то смазывать молнию можно раз в несколько месяцев.