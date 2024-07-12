Не только из-за жары: 13 причин, почему листья растения желтеют

Переувлажнение

Слишком много воды вокруг корней создает среду, в которой могут размножаться бактерии. Тогда, как отмечают специалисты, корни не могут поглощать питательные вещества.

Это приводит к пожелтению листьев. Сначала желтые участки становятся кашевидными, а затем листья опадают.

Чтобы определить, не переувлажняете ли вы почву, окуните кончик пальца в почву или поднимите горшок, чтобы почувствовать его вес - чем влажнее земля, тем тяжелее растение; чем суше, тем горшок легче.

Недостаточный полив

Листья желтеют, когда почвенная смесь слишком сухая, по той же причине, что и когда она слишком влажная. Но в этом случае в почвенной смеси недостаточно влаги для того, чтобы растение получило необходимое.

Увлажнять растения советуют утром - так вода не испаряется заранее от жары. К тому же при поливе следует ориентироваться на состояние грунта, не нужно поливать еще влажный.

Плохой дренаж грунта

Плохой дренаж комнатного растения приводит к тому, что вода скапливается в горшке и "топит" корни. Поэтому всегда следует проверять контейнер, чтобы убедиться, что в нем есть дренажные отверстия.

Также не рекомендуют класть гравий на дно хоть какого контейнера для комнатных растений. Вода движется быстрее через пористую почвенную смесь, чем через гравий, поэтому тип дренажа необходимо подбирать под нужды растения.

Слишком много солнца

Солнечные лучи могут вызвать ожоги листьев, что приведет к пожелтению и обесцвечиванию. Это может произойти, если ваше растение получает слишком много солнечного света слишком быстро.

По словам специалистов, медленное приближение растения к окну в течение нескольких недель может помочь ему выработать толерантность к солнцу, чтобы оно могло процветать прямо на подоконнике.

Плохое освещение

Недостаточное количество света также может навредить листьям ваших комнатных растений. В этом случае пожелтение обычно начинается с нижних листьев еще до того, как они опадают. Ведь листья, которые находятся дальше от источника света, желтеют первыми.

Есть три способа исправить это: поворачивать горшок к источнику света разной стороной раз в неделю, найти лучший источник света или использовать светодиодные лампы для растений.

Повреждение корней

Многие вещи могут вызвать повреждение корней - например, недостаточный полив, колебание температуры или избыток удобрений. Повреждение корней может привести к пожелтению, появлению мелких бледных листьев или коричневых пятен.

Чтобы устранить повреждение корней, извлеките растение из контейнера, уберите как можно больше почвы, обрежьте размякшие корни, а затем пересадите растение.

Неправильный уровень pH почвы

Если уровень pH почвы для комнатного растения слишком низок или слишком высок, оно не может получить доступ к определенным питательным веществам, содержащимся в почве, что приводит к пожелтению листьев.

Как отмечают флористы, большинство комнатных растений любят нейтральную почву или слегка кислый pH от 6,0 до 7,0. Если почва слишком кислая, листья приобретают темный тускло-зеленый цвет.

Если почва слишком щелочная, это может привести к хлорозу - дефициту железа, который проявляется в виде пожелтения листьев с остающимися зелеными жилками. Лучший способ решить эту проблему - пересадить комнатное растение в соответствующую почву.

Грибковая инфекция

Грибковые инфекции также могут вызвать пожелтение листьев, которые обычно начинаются с пятен, которые могут распространяться. Профилактика - лучший способ предотвратить грибковую инфекцию.

Почему листья растения желтеют (иллюстративное фото: Freepik)

Для этого рекомендуют расставлять растения на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Утренный полив и снижение уровня влажности также могут помочь предотвратить грибковые инфекции.

Возраст

Каждый отдельный лист комнатного растения, по словам садоводов, имеет индивидуальную продолжительность жизни. Когда этот лист стареет, растение его сбрасывает.

Часто это начинается с пожелтения перед тем, как лист опадает. У большинства видов это происходит медленно, лист за листом, но некоторые растения могут сбрасывать больше листьев за один раз сезонно.

Колебания температуры

Комнатные растения лучше растут при дневной температуре от 21 до 27 градусов и ночной температуре от 15,5 до 20 градусов.

Холодные сквозняки могут поступать из окон, дверей или вентиляционных каналов и приводить к пожелтению листьев.

Чтобы это исправить, узнайте, какой температурный диапазон нравится вашим комнатным растениям, и проверьте, подходит ли он для условий вашего дома.

Воздействие химикатов

Не подвергайте свои комнатные растения воздействию химикатов в помещении - ведь это может привести к пожелтению листьев.

К примеру, если у вас на столе стоит растение, а вы распыляете полироль на мебель, средство может попасть на растение. Химические вещества, содержащиеся в полироле, могут вызвать пожелтение и опадание листьев пораженного зеленого любимца.

Убирая в доме или используя агрессивные химические средства, убедитесь, что ваши растения защищены.

Вредители

Желтые листья могут быть вызваны несколькими вредителями, такими как тля, паутинный клещ, мучнистый червец и щитовка.

Эти паразиты питаются тканями растений или нарушают их нормальное функционирование, что приводит к изменению цвета и повреждению ткани листьев.

Поэтому необходимо регулярно проверять растения на наличие мелких насекомых, паутины или необычных пятен на листьях. Если вы обнаружили заражение, немедленно обработайте его.

Инсектицидное мыло может помочь в борьбе с тлей, паутинным клещом и мучнистым червцем. А садоводческие масла помогают контролировать щитовку, подавляя молодых гусениц.

Стресс от окружающей среды

Такие факторы окружающей среды, как шок после пересадки, перемещение растений на новое место, экстремальные температуры, сквозняки, резкие перепады влажности или влияние загрязняющих веществ, могут вызвать пожелтение листьев.

Однако минимизация экологического стресса путем обеспечения стабильных условий и постепенной акклиматизации растений к новой среде может помочь предотвратить обесцвечивание и пожелтение листьев.