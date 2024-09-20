Только этот цвет призовет счастье Венеры. Что обещает астропрогноз на 20 сентября и к чему готовиться

Прогноз астропогоды на 20 сентября

Помните, что коридор затмений еще не закончился. Кроме того, учтите, что сейчас - неблагоприятный период для новых дел, хирургических и стоматологических вмешательств, путешествий, важных сделок и ценных покупок.

"Не поддавайтесь иллюзиям, эгоизму и негативным мыслям. Не желательно употреблять мясную пищу, курить и употреблять алкоголь. Воздерживайтесь от сексуальных развлечений. Пассивный день, есть опасность подпасть под чужое влияние и начать кому-то подражать", - предупредила астролог.

"Сохраняйте трезвость ума, объективно оценивайте себя и окружающих. Действительность вокруг вас отразит вашу сущность. Все, что будет сказано о вас, правда. Подумайте, как избавиться от указанных недостатков. Если услышите что-то приятное о себе - это тоже правда", - добавила она.

В этот день также подводите итоги, завершайте текущие дела, возвращайте долги.

Гороскоп на 20 сентября (коллаж: РБК-Украина)

Астролайфхаки на пятницу

20 сентября - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

Из-за общего фона суток астролог не советует инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета. Речь идет о таких вещах как:

большие финансовые платежи

оформление брака

новые знакомства

регистрация бизнеса

ценные приобретения

кредиты

обновление собственного имиджа и дизайна квартиры

новые косметологические, пластические и хирургические процедуры

злоупотребление незнакомой пищей.

"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами (особенно розами), посетите сад или оранжерею, чтобы сбалансировать свое состояние красотой природы", - отметила Соловьева.

"Водержитесь от романтики, вместо этого уделите время посещению концерта классической музыки, художественного музея, театрального представления, любому творчеству: пению, рисованию, танцам, музыке, написанию стихов или книги, каллиграфии, икебане и так далее", - резюмировала она.