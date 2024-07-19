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Июльское Полнолуние осчастливит только три знака Зодиака. Кому повезет

Что готовит Полнолуние в июле (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Июльское Полнолуние, которое наступит уже 21 числа, невероятно осчастливит представителей трех знаков Зодиака. Они получат все, о чем так давно мечтали.

Каким знакам Зодиака ждать подарков от Полнолуния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Рак

Для вас Полнолуние станет по-настоящему волшебным периодом. Оно подарит вам возможности для невероятного личностного роста. Вы наконец-то сможете понять, как действовать дальше.

Избавляйтесь от старых привычек и начинайте новую жизнь. Вам выпал редкий шанс, благодаря которому вы сможете все изменить к лучшему.

Козерог

Вы сможете понять, что готовы свернуть любые горы. Полнолуние поможет вам провести грандиозную переоценку всех ценностей и приоритетов.

Не бойтесь что-то менять. Откажитесь от всего, что не приносит вам счастья. Ведь вы действительно достойны самого лучшего. 

Овен

Полнолуние в июле поможет добиться карьерного успеха. Берите на себя ответственность и не бойтесь привлечь к себе внимание. У вас все получится.

Если вам предложат новую работу, не спешите отказываться. Вам очень повезло, возможность начать все с чистого листа дается очень редко.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака получат сюрприз от Вселенной.

Помимо этого, уже появился Таро-гороскоп на 19 июля для всех знаков Зодиака.

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