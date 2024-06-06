"Ленивый" или "умный". Как родители могут навредить ребенку разными ярлыками

Что следует знать родителям

Существует тонкий баланс между ободрением или ребенком расти и осуждением. Жизненно важно, чтобы взрослые подумали, строят ли их слова мосты или барьеры для слышащих их детей.

В психологии термин "маркировка" касается процесса, посредством которого люди классифицируют или описывают идентичность людей, значительно отклоняющихся от того, что считается нормальным или соответствующим.

Некоторые эксперты приписывают качества определенному предмету, используемому для его описания или идентификации. С такой точки зрения, когда мы используем ярлыки для детей, мы явно оцениваем, насколько они отклоняются от социальных ожиданий или соблюдают их.

Как ярлыки влияют на ребенка

По словам экспертов, существует два типа ярлыков: положительные и отрицательные. Согласно исследованиям, постоянные негативные оценки успеваемости ребенка авторитетными лицами вокруг них (родители, бабушки-дедушки, учителя, воспитатели, старшие братья и сестры) могут повлиять на восприятие ребенком себя.

Если у нас будет привычка говорить ребенку: "ты такой медленный!" или "ты всегда ошибаешься", будет очень тяжело изменить это самовосприятие на последующих этапах развития.

Эти ожидания могут влиять на поведение и личность, отрицательно влияя на самооценку и самовосприятие ребенка, что может привести к ощущению неполноценности.

Однако и положительные ярлыки могут вредить. Психолог Джонатан Секанелла утверждает, что когда детям вешают ярлык за их достижения – например, говоря: "ты хорошо справился с этим тестом, потому что ты умен", - мы связываем внутреннюю ценность ребенка с его успеваемостью. Это может вынудить их поверить, что понижение производительности значит соответствующее понижение их ценности как личности.

Одна из самых частых ошибок взрослых – думать, что частое навешивание положительных ярлыков детям или ученикам помогает повысить их самооценку. Исследования показывают, что убеждения родителей влияют на ярлыки, которые они вешают своим детям, и это влияет на развитие навыков эмоционального распознавания в детстве.

Ребенок, привыкший думать, что он получает хорошие оценки в школе, потому что он умный, может получить страх неудач и быть более склонным к разочарованию и перенапряжению.

Ключ состоит в том, что связывать ярлыки с процессом, а не с результатом. Мы можем показывать удовольствие от степени вовлечения или усилий в работе ребенка, а не полученной оценкой.

Навредить ребенку можно как негативными ярлыками, так и положительными (фото: freepik.com)

А что же в учебе?

Несмотря на различные исследования, показывающие, что разделение учащихся по способностям могло бы дать им более персонализированное, а следовательно, более эффективное образование, некоторые эксперты считают, что это приводит к стигматизации, неприятию сверстниками и насмешкам, и, в свою очередь, к изоляции и замкнутости.

Ярлыки могут определить, кем станет ребенок в будущем. Они оказывают непосредственное влияние на наши убеждения относительно наших способностей, а это значит, что человек, получив ярлык, будет ожидать от себя такого же результата в подобных ситуациях.

Для примера. Вы часто говорите ребенку, что он справился с задачей по математике, потому что очень умна. И ребенок верит в это, уверен в своих силах. Впоследствии она идет на экзамен без особой подготовки, потому что "умная". И получает неудовлетворительную оценку. Это может вызвать сильный стресс, разочарование и отчаяние.

Или наоборот: ребенку так часто говорили, что у него нет способностей к математике, что уже во взрослом возрасте он все равно уверен, что не разбирается в цифрах. А это действительно не так.

Роль авторитета

В психологии эффект Пигмалиона - это потенциальное влияние, как убеждения одного человека (часто учителя, отца, руководителя), могут оказать влияние на производительность другого. Это явление можно наблюдать, когда повторяющиеся ярлыки усваиваются, кристаллизуются в реальность, которая затем воспринимается как должное.

И по словам экспертов, существует высокая вероятность того, что ожидания взрослых становятся самореализуемыми пророчествами. Это может создать своеобразную петлю обратной связи: если поведение или решение ребенка основывается на внешних суждениях о том, кем он является, они в конечном счете подтвердят и укрепят его. А потом эти суждения начинают руководить самовосприятием ребенка и, в свою очередь, его ожиданием собственного будущего поведения.

Научитесь использовать правильные слова для ребенка в любых ситуациях (фото: Getty Images)

Так что же следует говорить детям

Следует противодействовать классификации детей по их характеристикам или способностям. Мы можем это делать, помня о том, какое влияние могут оказать наши слова. Поэтому следует научиться решать проблемы детей посредством общения и своевременного подкрепления.

К примеру, ребенку трудно организовать свои личные вещи и пространство. Вместо того чтобы сказать: "ты такой грязный", мы можем предложить ей помочь организовать или навести порядок, или сказать: "постарайся навести порядок в своей комнате, я уверен, что ты справишься, но скажи мне, если тебе нужна помощь".

Выражения вроде "ты для меня особенный" также могут подчеркнуть уникальную ценность человека вне каких-либо конкретных достижений.

Если мы хотим сказать ребенку, что он хорошо справляется с определенной задачей, не вознаграждая простое послушание, скажите: "мне нравится, сколько усилий ты приложил, чтобы это выполнить" или "я видел, как ты делишься игрушками со своим другом, это было приятно ".

Вместо того чтобы сказать "ты талантливый", мы можем сказать "я могу сказать, что ты любишь рисовать. Хотел бы ты попробовать новые техники или цвета?"

Важно, что похвала или положительное подкрепление должно поступать именно в тот момент, когда происходит действие: давая немедленное признание, мы укрепляем связь между поведением и его положительной реакцией. Таким образом, похвала или вознаграждение связаны с самим действием, а не с идентичностью, личностью или внутренней ценностью ребенка.