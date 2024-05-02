Лимонно-маковая творожная паска: современный рецепт вкусного блюда на Пасху
Творожная паска, которая, хотя и менее распространена по сравнению с дрожжевой, тоже, по словам этнологов, является традиционным атрибутом Пасхи. А лимонная творожная паска - современный вариант, который непременно очарует своим необычным вкусом.
О том, как готовить творожную паску, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу с рецептами нутрициолога Оли Пинс.
Что нужно для лимонной творожной паски
Для того чтобы приготовить эту вкусную паску из творога и мака, нужны следующие ингредиенты:
- Творог 5% - 600 г
- Мак - 50 г
- Кипяток - 300-400 мл
- Масло сливочное - 100 г
- Сахарная пудра - 100 г
- Лимонная цедра - из одного лимона
- Желтый пищевой краситель (или 1 ч. л. куркумы)
- Форма для творожной паски (или сито)
- Марля
Как готовить творожную паску с маком и лимоном
Марлю предварительно необходимо постирать и просушить, чтобы она не испортила вкус. Творог лучше выбирать пастообразный, без комочков. Однако в противном случае его можно перетереть через сито или перебить блендером.
Заранее достаньте из холодильника сливочное масло - для более легкого приготовления оно должно быть мягким, комнатной температуры. Мак высыпьте в миску и залейте кипятком, оставьте на 30 минут. После этого слейте лишнюю жидкость с помощью сита.
К творогу добавьте мягкое масло и сахарную пудру. Перемешайте ингредиенты, затем перебейте блендером.
Переложите половину творожной массы в отдельную посуду, в одну часть добавьте куркуму или пищевой краситель, также натрите лимонную цедру.
Тщательно перемешайте смесь. В другую часть творожной массы добавьте мак и перемешайте ингредиенты.
Форму для паски застелите марлей и выложите творожно-лимонную массу на стенки, оставив немного массы для нижней части паски. После этого заполните пространство творожной массой с маком и выложите оставшийся творог с лимонной цедрой.
Заверните творог марлей и поставьте паску в холодильник на ночь, узкой частью вниз, обязательно подставив чашку или миску.
После этого, достаньте паску с формочки и снимите марлю. По желанию, готовую паску можно украсить сухофруктами или ягодами.
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