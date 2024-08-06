Лечить или наблюдать? Врач объяснил, что делать с увеличенными лимфоузлами

Что нужно знать об увеличении лимфоузлов?

Лимфаденопатия или увеличение шейных лимфатических узлов является распространенным явлением и может проявляться более чем у трети здоровых детей. По словам врача, большинство случаев являются доброкачественными и проходят самостоятельно.

Более того, у детей лимфоузлы обычно больше, чем у взрослых, поэтому их легче прощупать. Иногда вы можете почувствовать расположенные по обе стороны шеи под мышками и в передней части паха, где сгибается ножка вашего ребенка, даже если ваш ребенок чувствует себя хорошо. Если ребенок худ, вы можете даже увидеть их.

Увеличенные лимфатические узлы часто находятся вблизи источника инфекции, поэтому их расположение может помочь выяснить причину. К примеру, у ребенка с инфекцией верхних дыхательных путей могут быть увеличены лимфатические узлы на шее.

Увеличение лимфатических узлов под челюстью может являться признаком инфекции в зубах или полости рта.

Лимфаденопатия может поражать лимфатические узлы по всему телу. Это часто встречается при некоторых вирусных заболеваниях, таких как инфекционный мононуклеоз, ветряная оспа или розеол.

Когда следует обратиться к врачу?

Увеличение лимфатических узлов более 2 см в течение нескольких дней, и нет очевидной причины для этого, например, боль в горле, насморк или другая инфекция

увеличенные лимфатические узлы на шее и проблемы с проглатыванием или дыханием

боль или чувствительность вокруг опухших лимфатических узлов

изменения цвета кожи над отечными лимфатическими узлами – например, кожа красная

увеличение лимфатических узлов и потеря веса, ночная потливость или кровоподтеки

постоянное увеличение лимфатических узлов в течение многих недель, и они не уменьшаются



Дмитрий отметил, что лечение будет зависеть от того, что привело к увеличению лимфатических узлов. Иногда нужно только время, чтобы лимфоузлы уменьшились, ведь лимфаденопатия может сохраняться от недель до месяцев.

Эксперт подчеркнул, что нет универсального средства, которое у нас назначают независимо от причины увеличения и ожидают, что оно волшебным образом повлияет на лимфатические узлы, а между тем последние уменьшаются самостоятельно.