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Лекарства по рецепту. Что вылечит "большая рецептуризация" и какие проблемы лишь усугубит

Эксперт высказался про "большую рецептуризацию" (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Николай Кисель, основатель сервиса мониторинга здоровья Doctor Online

В Украине с 1 апреля введены электронные рецепты на большое количество препаратов. В списке тысячи названий, среди них те, что стали для украинцев привычными, скажем "Нимесил". Новшество прогнозируемо спровоцировало "синдромом гречки и соли". Больные и здоровые выстроились в огромные очереди перед аптеками так, словно завтра ничего не купишь.

Информационной компании, которая бы подготовила, объяснила бы новые правила, фактически не было. Люди напуганы и растеряны. И это при том, что остается в свободном доступе "Парацетамол" и "Ибупрофен", препараты от кашля, против аллергии и многое из того, что может понадобиться в срочном порядке. Е-рецепты фактически дублируют то, что и раньше продавалось по бумажным рецептам. Но от всех новшеств мы ждем наихудшего...

Страхи понятны. Что делать если внезапно скрутила боль? Куда бежать если у ребенка вечером подскочила температура? Как лечиться, если семейный врач примет только через день? Продолжать можно долго.

Но зададимся другим вопросом: почему такие правила уже давно действуют в Европе? Все просто. За ними стоит принцип: важно не залечивать, а лечить. Звучит банально, но кто из нас не слышал в аптеке: "Дайте лекарство посильнее". Врачу важно другое: "Почему болит? Как сильно? Как давно?". И только эти вопросы правильные.

Предполагается, что больной не сможет сам себе назначить препарат, а запишется к врачу, пройдет обследование, сделает лабораторное исследование, задумается о своем лечении и получит полное выздоровление.

Закон с народным названием "о тотальной рецептурке" должен не осложнять, а продлевать нашу жизнь. Его логика в том, что проблема не в симптомах.

Важно здоровье, выздоровление, а не снятие симптомов.

И это уже давно стало правилом в Европе. Их медицинская система кажется нам непривычной, нелогичной, медленной. Но живут там дольше, качество жизни лучше.

За быструю доступность к лекарствам расплачиваются здоровьем. Мало кто думает о том, что лекарства "от простуды" угнетают иммунитет, а через пару лет могут привести к тяжелым осложнениям от банального гриппа. Самолечение ОРЗ удобно и быстро, но оно только усугубляет проблемы. Как бы не было плохо, надо идти к специалисту.

Нет времени ждать прием у семейного врача? Есть онлайн консультации, а в крайнем случае можно вызвать "скорую". Выписать е-рецепт повторно - дело минут.

Но, увы, есть нюанс - война. Огромное количество украинцев уехали, в том числе медики. Нагрузки на больницы высоки. За ними стоит и постоянный стресс, который негативно влияет на здоровье. Плюс, психосоматика, заболевания, которые надуманы.

Сейчас медикам придется взять на себя дополнительную неблагодарную работу. Люди всю жизнь себе назначали препараты, а теперь надо как-то объяснить, что они не только не помогают, а наоборот. Негатив, который обрушится в ответ, тяжело представить.

То, что происходит с рецептами - правильная нужная история. Но не в военное время. Сейчас она затрудняет быстрый доступ к препаратам. Сейчас людям нужна психологическая помощь, а не дополнительные ограничения.

Но нет сомнений, что найдутся ребята, которые снимут эту новую "головную боль" врачей. У нас могут быстро найти способ обеспечить запросы на рецепты, сделают это просто и быстро. В итоге, для борьбы с новыми схемами введут очередные подзаконы, новые правила.

Запрет можно счесть простым рецептом от самолечения, но к нему, как минимум, нужна качественная информационная компания.

То, что происходит сейчас, похоже на первые шаги ребенка.

Новое может казаться сложным, может пугать. Но малыша же не ставят перед фактом: "С первого числа у тебя новые правила". Да, кто-то может сам легко и быстро адаптироваться, а кого-то надо учить и поддерживать. Система самолечения и недоверия к врачам строилась десятилетиями и невозможно ее сломать за один день одним законом, каким бы нужным и полезным он не был.

Кстати, держите список препаратов, которые нельзя купить в аптеке свободно.

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