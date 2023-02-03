Больница ВСУ во Львове начала улучшать условия для военных: продолжение скандальной истории

Военный Мирослав Откович недавно опубликовал в своих социальных сетях фото ужасных условий для лечения и обслуживания раненых бойцов ВСУ. Посты вызвали волну возмущения и реакции Офиса Омбудсмена.

Начались ли в больнице для военных какие-то изменения, Мирослав Откович рассказал на своей странице в Facebook .

Продолжение скандальной истории

"Мы таки пробили "стену" административного сопротивления. В поликлинике для военных во Львове начались изменения. Теперь есть новые вызовы - обеспечить бесперебойную помощь на постоянной основе. Права воинов ВСУ должны быть надежно защищены", - сообщил боец.

Процессом обновления больницы занялись волонтеры, и уже есть первые результаты.

В частности, на всех этажах установили кулеры с питьевой водой, в коридорах дежурят волонтеры с тонометрами, заработал бесплатный ксерокс, ремонтируют освещение в фойе и холлах, а также снова функционирует лифт.

Кроме того, в больницу пригласили психологов, которые там будут работать для поддержания морального состояния военных.

А еще отремонтировали именно тот туалет, который шокировал сообщество. Следующий шаг - введение цифрового документооборота.

Уборная в больнице для военных до ремонта и после него (фото: facebook.com/Otkovych)

Больница нуждается в помощи

Несмотря на то, что процесс достаточно быстро сдвинулся с места, волонтеры нуждаются в помощи с закупками.

На данный момент необходимо приобрести:

офисную бумагу

туалетную бумагу

жидкое мыло

Led лампы

бумажные стаканы

аккумуляторные лампы

тонометры

электрические градусники

пульсометры

Как присоединиться к помощи

Если вы из Львова или можете передать туда помощь, приносите вещи из списка по адресу Площадь Рынок, 9.

Помочь финансами можно по ссылке.

Напомним, что недавно военный Мирослав Откович подробно рассказал об условиях обслуживания в медцентре для ВСУ. Тогда мужчина показал ужасную антисанитарию, полное отсутствие приспособления к потребностям пациентов и длинные очереди.