"Врачи довольны прогрессом": Чарльз III вышел на прогулку с королевой Камиллой

Король Чарльз III прогулялся с королевой Камиллой

Известно, что врачи монарха весьма довольны прогрессом, которого он достиг сейчас, что позволяет ему продолжить визиты в исследовательский центр и больницы в Лондоне и немного прогуляться после встреч.

75-летний монарх вместе со своей королевой женой-консорт посетил онкологическую больницу. Они провели более часа на важной встрече со специалистами и пациентами, чтобы подчеркнуть важность раннего выявления рака и рассказать больше о поддержке королевской семьи.

Этот визит короля в онкологический центр больницы университетского колледжа Макмиллан является первым официальным выходом после того, как 5 февраля было объявлено о его диагнозе.

Король Чарльз III и Камилла в Лондоне (фото: Getty images)

Но сейчас монарх восстановил свои королевские обязанности из-за того, что его состояние улучшилось и у него есть силы на правление страной.

Следует выделить милый поступок членов королевской семьи, ведь Чарльз и Камилла остановили автомобиль, чтобы помахать камерам и людям, прежде чем их встретил старший персонал больницы и высокопоставленные лица.

А уже внутри больницы Чарльза и Камиллу приветствовал радостными криками персонал больницы, который собрался в главном центральном холле.