RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Врачи довольны прогрессом": Чарльз III вышел на прогулку с королевой Камиллой

Король Чарльз III и Камилла в Лондоне (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Король Чарльз III на фоне своего диагноза неожиданно для публики прогулялся с королевой Камиллой. Правда, прогулка преследовала цель посещения больницы в Лондоне.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.

Король Чарльз III прогулялся с королевой Камиллой

Известно, что врачи монарха весьма довольны прогрессом, которого он достиг сейчас, что позволяет ему продолжить визиты в исследовательский центр и больницы в Лондоне и немного прогуляться после встреч.

75-летний монарх вместе со своей королевой женой-консорт посетил онкологическую больницу. Они провели более часа на важной встрече со специалистами и пациентами, чтобы подчеркнуть важность раннего выявления рака и рассказать больше о поддержке королевской семьи.

Этот визит короля в онкологический центр больницы университетского колледжа Макмиллан является первым официальным выходом после того, как 5 февраля было объявлено о его диагнозе.

Король Чарльз III и Камилла в Лондоне (фото: Getty images)

Но сейчас монарх восстановил свои королевские обязанности из-за того, что его состояние улучшилось и у него есть силы на правление страной.

Следует выделить милый поступок членов королевской семьи, ведь Чарльз и Камилла остановили автомобиль, чтобы помахать камерам и людям, прежде чем их встретил старший персонал больницы и высокопоставленные лица.

А уже внутри больницы Чарльза и Камиллу приветствовал радостными криками персонал больницы, который собрался в главном центральном холле.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Чарльз IIIКоролевская семья