Врачи развеяли 5 новых мифов в медицине, которые вредят здоровью
Мифы в медицине приводят к самолечению и затяжным болезням. Врачи многих направлений развеяли популярные утверждения в медицине, в которые не нужно верить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу невролога Анастасии Рахнянской.
Эрозию нужно припекать
Врач акушер-гинеколог Островская Ангелина рассказала, что наиболее распространенным мифом в ее области является то, что эрозию шейки матки нужно прижигать или замораживать.
Однако, на самом деле эрозия - эктопия цилиндрического эпителия. Поэтому является нормальным состоянием шейки матки.
Любая боль в спине связана с "дисками"
Невролог Анастасия Рахнянская объяснила, что часто люди ошибочно думают, что любая боль в спине связана с проблемой межпозвонковых дисков, грыжами и протрузиями.
Как оказалось, в большинстве случаев боль в спине неспецифична и связана с мягкими тканями, окружающими позвоночник: мышцами, связками, сухожилиями.
Поэтому следует обращаться к врачу для правильного установления диагноза.
Массаж простаты "лечит"
По словам Гаврилишина Бенедикта, это еще один распространенный миф в медицине, в который не нужно верить.
Он отметил, что массаж предстательной железы применяют только с диагностической целью и отнюдь не для лечения.
Дети раньше были здоровее
Часто можно услышать фразу, что якобы раньше дуты были здоровее, без всякого лечения и вакцинаций.
Педиатр Кушнир Анна рассказала, что за последние 200 лет статистика детской смертности снизилась с 40% до 3% как раз из-за эффективной профилактики и лечения заболеваний, ранее считавшихся летальными.
Частый прием антибиотиков при ОРВИ
"Самый популярный миф, который я встречаю в своей терапевтической практике - это прием антибиотика на каждый случай ОРВИ", - отметила терапевт Мария Тимченко.
На самом же деле простуда, обусловленная вирусами, не поддается лечению никаким антибиотиком, поскольку антибиотики направлены на уничтожение бактерий.
А грипп, ОРВИ и другие респираторные заболевания вызваны не бактериями, а вирусом.
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