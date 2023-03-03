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Врачи рассказали, сколько на самом деле живет любовь, и как ее продолжить

Сколько живет любовь (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Любви дают разные сроки жизни, а по одной из самых популярных версий, чувство живет три года. На самом деле все немного иначе, да и продлить его продолжительность вполне реально.

Об этом рассказали в Instagram-сообществе "Свій док".

Сколько живет любовь?

"Бабочки" в животе, повышенная потливость, учащенное сердцебиение и дыхание, чувство тепла в груди, счастье, спокойствие - это все волнующие, но такие приятные чувства любви.

Каждый человек чувствует любовь по-разному. Более того, влюбленность меняется с периодом времени. Это может быть три года, может быть меньше... И ни для кого не секрет, что водоворот этих прекрасных ощущений является продуктом коктейля из нейромедиаторов и гормонов в нашем мозгу.

Ученые говорят, что даже некоторые животные способны к чувству привязанности к партнерам, семье, даже к чувству потери.

Со временем влияние гормонов уменьшается и, согласно исследованиям, любовь к конкретному партнеру видоизменяется, притупляется или даже исчезает.

Как продлить любви "срок службы"

Оказывается, ключ к вечной любви кроется в окситоцине. Окситоцин - гормон удовольствия, репродукции, материнства, лактации, социализации.

Маленький ребенок способен стимулировать у нас выброс окситоцина, что заставит нас любить его.

Окситоцин также выделяется при прикосновениях, объятиях, поцелуях, нежностях и ласках.

Поэтому партнеры, которые больше демонстрируют друг другу нежность, ласкаются, целуются, по опросу испытывают влюбленность дольше, чем те, которые этого не делают в отношениях.

Так что ключ к вечной любви все же существует. И это ласка, любовь, нежность!

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