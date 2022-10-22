Врачи рассказали, как правильно закалять организм и в какое время года лучше это делать

Закаливание - это комплексные процедуры, способствующие повышению устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды.

Влияние на организм

В частности, закаливания делает организм устойчивым к переохлаждению и, как следствие, к простудным и другим заболеваниям.

Также другое положительное влияние закаливания на организм человека проявляется в следующем:

дополнительная теплопродукция. Тепло поддерживается вследствие сужения кожных сосудов (так называемая игра вазомоториков - кратковременное расширение сосудов и усиление кровотока);

есть сопротивляемость недостатков к изменяющимся условиям внешней среды;

ускоряется обмен веществ;

улучшает самочувствие и работоспособность;

улучшает психическое здоровье, снижается уровень стресса;

уменьшается боль (особенно при заболеваниях опорно-двигательной системы).

Основные методы закаливания

Специалисты говорят, что основные принципы и методы закаливания состоят в систематичности. Эффект закалки аннулируется, если процедура выполняется в течение двух - трех месяцев, а затем прекращается.

Следует знать, если перерыв длился длительное время, процедуру закаливания возобновляют при исходных температурах воды и воздуха.

Воздушные ванны

Это один из способов закаливания воздуха, когда свободно движущийся воздух влияет на частичное или полностью обнаженное тело.

Воздушная прослойка между телом и одеждой постоянно имеет постоянную температуру около 27-28°С, и как только тело человека освобождается от одежды, теплоотдача сразу становится более интенсивной. Раздражая нервные окончания кожи, улучшается дыхание и насыщается кров кислородом.

Закаливание воздухом

Самый популярный метод закаливания воздуха - это проветривание помещения. При этом температура воздуха снижается на 1–2 °C. Лучше всего использовать сквозное проветривание, то есть в проветриваемой комнате открывать и окна, и двери.

Осенью и зимой проветривать помещение необходимо 4-5 раз в день по 10-15 минут. Летом окно должно быть открыто круглосуточно.

Контрастный душ

Перед началом процедуры нужно постоять около 5 минут под теплой водой. Начинайте обливаться горячей водой, а заканчивайте холодной. Поочередно включайте холодную, затем горячую воду на 40-60 секунд. Повторяйте это три-четыре раза.

Обливание холодной водой

Это полезная процедура, ускоряющая в сосудах кровообращение крови и улучшающая самочувствие. Однако перейти на этот метод нужно только тогда, когда вы провели курс обтирания прохладной водой в течение 1,5 - 2 месяцев.

Следует начинать обливание водой, температура которой 20 °C. Важно постепенно снижать температуру. Обливание следует начинать с кистей, предплечий и плеч. Через неделю начинать обливать ноги, а через 2-3 недели (по самочувствию) можно обливать все тело.

Прогулка на открытом воздухе

Специалисты говорят, что свежий воздух закаляет организм путем охлаждения кожных рецепторов и нервных прекращений слизистой кожи. Тем самым это поможет улучшить терморегуляцию веществ.

Прогулка является доступным средством закаливания как для взрослых, так и для детей. Для детей это будет способствовать повышению выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды.

Важно, что перед началом проведения закаливания необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что человек полностью здоров.