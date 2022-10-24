Врач рассказала, какие прививки нужно сделать взрослым: этим нельзя пренебрегать

Обязательные прививки делают не только в детском возрасте. От некоторых заболеваний иммунитет не сохраняется на всю жизнь, поэтому необходимо проводить ревакцинацию. К тому же многие вообще пренебрегают прививкой.

Об этом сообщила семейный врач Диана Протоковило в Instagram .

По словам врача, все люди должны регулярно проводить некоторые прививки, поскольку иммунитет от вакцин, сделанных в детстве, со временем ослабляется и увеличивается риск заболеть.

От чего нужно вакцинироваться

Ежегодная вакцинация против сезонного гриппа

Врач рекомендует вакцины: "Ваксигрипп Тетра" (Франция), "Инфлувак Тетра" (Нидерланды), "Джиси флю" (Корея). Названия вакцин могут меняться в зависимости от того, какой штамм по предвидениям будет циркулировать.

Дифтерия

Вакцины АКДП и АДП-М необходимо сделать для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка.

Врач говорит, если в детстве вас вакцинировали АКДП, то с 16 лет и далее каждые 10 лет вы должны получить вакцину АДП-М (бесплатно у своего семейного врача или купленную - "Бустрикс").

Важно, если взрослые люди не получили никакой прививки в детстве от коклюша, дифтерии и столбняка (АКДП), то должны получить по меньшей мере 3 дозы вакцины АДП-М с четким интервалом. Сначала первая доза, через месяц - вторая, через 6 месяцев после второй - третья.

Гепатит В

Семейный врач отметила, что люди, которые родились до 2002 года, не привиты планово. Все потому, что эта прививка не входила в Календарь.

Это очень важная прививка, поскольку лечение гепатита B крайне тяжелое дело. Также вирус гепатита В вызывает рак печени, поэтому эта вакцина может уберечься от онкологического заболевания.

Вакцины - "Энжерикс В", "Эувакс В". Схема введения такова: 1 доза, дальше через месяц 2 доза и через 6 месяцев - 3.

Ветряная оспа

Если человек не болел в детстве, то следует вакцинироваться, потому что во взрослом возрасте значительно тяжелее переносится заболевание.

Вводится вакцина "Валлирикс": 2 дозы с интервалом 6 недель.

Корь и краснуха

КПК - это профилактика кори, краснухи и паротита. Врач говорит, что нужно обязательно вакцинироваться, если человек не болел, или не вакцинировался в детстве.

Вакцина "Приорикс" - 2 дозы с интервалом 1 месяц.