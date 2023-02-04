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Врачи разнесли "легендарный" препарат-фуфломицин: он не помогает!

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Суббота 04 февраля 2023 18:52
Врачи разнесли "легендарный" препарат-фуфломицин: он не помогает! Какое лекарство не помогает (фото: raibori.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

В аптеке без рецептов продается много препаратов, имеющих не то чтобы недоказанную эффективность, а даже доказанную неэффективность. Единственное, в чем что эти лекарства-фуфломицины могут вам помочь, это освободить ваши карманы от денег.

Об одном из таких рассказал невролог Евгений Скрипник в Instagram сообществе "Доказові батьки".

Этот препарат оброс легендами

Речь идет о лекарстве на основе всем известного растения гинкго билоба, которое должно лечить чуть ли не от всех напастей.

Препарат продается и сейчас под разными названиями, в частности, Гинкго Билоба, Билобил, Танакан, Билобил форте, Гинкоум и т.д. Его относят к категории ноотропов, то есть препаратов для мозга, которые якобы помогают улучшать память.

Но еще в 2008 году Большое Федеральное исследование в США доказало неэффективность этих листьев для улучшения памяти!

Врачи разнесли &quot;легендарный&quot; препарат-фуфломицин: он не помогает!

Так выглядит листья растения (фото: pixabay)

Память улучшить препаратами невозможно

"Уже неоднократно писал, что память улучшить невозможно! Она или есть, или ее нет! Множество сосудистых препаратов, ноотропов не могут улучшить память! Не существует "волшебной пилюли, укола, капельницы", чтобы улучшить память!" - подчеркивает Евгений Скрипник.

Чтобы память не ухудшалась, поможет только тренировка:

  • читайте книги,
  • учитесь,
  • учите стишки,
  • путешествуйте,
  • узнавайте что-то новое,
  • гуляйте на свежем воздухе,
  • занимайтесь спортом,
  • получайте положительные эмоции,
  • ведите здоровый образ жизни.

Раньше мы писали о целом списке препаратов, которые воруют деньги.

Также читайте, как вылечить ОРВИ и не оставить все деньги в аптеке.

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лекарства фуфломіцини