Врачи разнесли "легендарный" препарат-фуфломицин: он не помогает!

В аптеке без рецептов продается много препаратов, имеющих не то чтобы недоказанную эффективность, а даже доказанную неэффективность. Единственное, в чем что эти лекарства-фуфломицины могут вам помочь, это освободить ваши карманы от денег.

Об одном из таких рассказал невролог Евгений Скрипник в Instagram сообществе "Доказові батьки".

Этот препарат оброс легендами

Речь идет о лекарстве на основе всем известного растения гинкго билоба, которое должно лечить чуть ли не от всех напастей.

Препарат продается и сейчас под разными названиями, в частности, Гинкго Билоба, Билобил, Танакан, Билобил форте, Гинкоум и т.д. Его относят к категории ноотропов, то есть препаратов для мозга, которые якобы помогают улучшать память.

Но еще в 2008 году Большое Федеральное исследование в США доказало неэффективность этих листьев для улучшения памяти!

Так выглядит листья растения (фото: pixabay)

Память улучшить препаратами невозможно

"Уже неоднократно писал, что память улучшить невозможно! Она или есть, или ее нет! Множество сосудистых препаратов, ноотропов не могут улучшить память! Не существует "волшебной пилюли, укола, капельницы", чтобы улучшить память!" - подчеркивает Евгений Скрипник.

Чтобы память не ухудшалась, поможет только тренировка: