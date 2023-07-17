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Врачи вернули с того света 12-летнего сына героя Украины после утопления в озере

Мама 12-летнего Святослава рядом со спасенным сыном (фото: Facebook/Львовская областная детская больница "Охматдет")
Автор: Василина Копытко

Врачи "Охматдета" спасли 12-летнего Святослава, попавшего в медучреждение в крайне тяжелом состоянии после утопления в озере. У ребенка были тяжелые поражения дыхательных путей, поэтому его пришлось держать на искусственной вентиляции легких.

Об этом пишет Львовская областная детская больница "Охматдет" в Facebook.

Что известно о спасенном мальчике

Парень родом из Новояворовска, что в Львовской области. Его мама - медсестра, отец - защитник Украины, погибший во время полномасштабного вторжения.

Несчастный случай со Святославом произошел, когда он пошел с другом на местное озеро. Вероятно, во время купания парня схватила судорогу в ногах и он ушел под воду.

В больницу Святослава доставили в крайне тяжелом состоянии с диагнозом - утопление в пресной воде.

Парень пережил продолжительную кислородную голодовку. Это негативно влияет на мозг и на другие органы. Слаженные действия медиков "Охматдета" стабилизировали состояние ребенка. Сейчас уже есть положительная динамика со стороны легких.

У парня были тяжелые поражения легких и кровоизлияния

"Мы поддерживали сердечно-сосудистую деятельность. Был отек легких и РДС 3-й степени. Из легких вывели большое количество кровянисто-пенистой мокроты. У Святослава была клиника катехоламинового шока и тяжелое кровотечение из интубационной трубки и кровянистые выделения из прямой кишки. Нам удалось это все скорректировать. Сегодня парня уже сняли с искусственной вентиляции легких", - рассказала заведующая отделением реанимации Вера Приймакова.

Медики отмечают, что уже через 2 минуты после погружения в пресную воду легкие восполняются водой и в них разрушается мембрана, из-за чего вода попадает в кровь. Значительно позже вода проникает в кровь из желудка и кишечника.

"Утопление в пресной воде является одним из самых сложных, потому что пресная вода очень быстро всасывается и создает отек легких", - добавила Вера Приймакова.

Мама Святослава находится в больнице рядом с ним.

"Очень благодарна врачам "Охматдета". Они делают с сыном просто чудо. Буду молиться за весь персонал еще долго. Дай Бог здоровья всем, кто был задействован для спасения жизни сына", - рассказала мама Святослава Галина.

(Слева на право) Крестная Святослава, Вера Приймакова и мама Святослава (фото: Facebook/Львовская областная детская больница "Охматдет")

Добавим, что спасатели призывают украинцев быть максимально осторожными на воде. В этом году погибли уже 543 человека, 45 из которых - дети. Такие данные называет ГСЧС Украины по состоянию на 17 июля.

Раньше мы писали о том, что в Украине врачи впервые пересадили сердце 6-летнему ребенку.

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