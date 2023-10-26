Врачи назвали шесть малоизвестных признаков рака крови

Известный актер Сэм Нил, который сыграл в "Парке Юрского периода", не так давно сообщил своем онкологическом заболевании. У 76-летнего мужчины ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома. Это очень редкий рак крови, который поражает лимфатическую систему. И определить это заболевание на ранних стадиях очень сложно.

Что такое рак крови

Лейкоз (рак крови, лейкемия) - это заболевание, при котором в кровь поступает большое количество аномальных лейкоцитов (белых кровяных телец). Эти лейкоциты не способны защитить организм от инфекции, и они постепенно вытесняют здоровые клетки крови. А потом накапливаются в разных тканях и нарушают их работу.

Существует несколько типов этого заболевания и неходжкинская лимфома (АИТЛ) - один из самых редких. Его симптомы малозаметны.

Малозаметные признаки рака крови

Сильная усталость. Чувство усталости может преследовать даже после достаточного сна и отдыха. Она вызвана анемией, которая появляется вследствие низкого уровня эритроцитов, задействованных в переносе кислорода по организму. Вместе с усталостью может появиться бледность и одышка.

Врачи предупреждают, что усталость может быть и по многим другим причинам - дефицит продуктов питания, недостаток железа. Есть еще один признак, который подтвердит анемию: нужно оттянуть нижнее веко. При анемии оно будет бледно-розовым, а не темно-розовым или красным. Также при такой анемии есть сильная слабость и головные боли.

Необъяснимая сыпь. Синяки обычно являются признаком подкожного кровотечения и вызваны травмой. Но если они появляются без причины, то это нехороший признак. Обычно такие синяки указывают на низкий уровень тромбоцитов, которые помогают крови сворачиваться.

Такие синяки кажутся темнее кожи или они другого цвета, а еще могут быть чувствительными при касании. Еще эти синяки могут проявляться в виде сыпи - небольших пятен на коже или в виде более крупных обесцвеченных пятен. На темной коже они могут выглядеть фиолетовыми или темнее кожи вокруг. На светлой - красноватые или фиолетовые.

Лихорадка без причины. Рак крови может вызывать стойкие, рецидивирующие и тяжелые инфекции. Это связано с тем, что в организме значительно более низкий уровень лейкоцитов, которые помогают бороться с инфекцией. Высокая температура (от 38 градусов) может держаться, даже если нет явных признаков инфекции.

Хотя высокая температура без дополнительных симптомов, может быть признаком и других заболеваний. При лимфоме пациенты испытывают вместе с лихорадкой приступы сильного ночного пота.

Шишки и отеки. Аномальные лейкоциты могут накапливаться в лимфатических узлах при раке крови, вызывая отеки и шишки. Обычно они появляются на шее, в подмышках или в паху. Большинство из них безболезненны, но в редких случаях боль присутствует - если шишки или опухоли есть внутри организма, и они давят на другие органы.

Проблемы с животом. Боль в желудке также может быть признаком рака крови. Это связано со скоплением аномальных клеток в селезенке. К примеру, это может вызвать вздутие или чувство сытости даже после приема совсем небольшого количества пищи. Также может присутствовать боль под ребрами с левой стороны.

Необъяснимая потеря веса. Потеря веса без дополнительных усилий или причин может быть признаком рака. При некоторых формах этого заболевания клетки начинают потреблять больше энергии, которая есть в организме. Увеличенная селезенка также может способствовать потере веса, сдавливая желудок и заставляя чувствовать человека сытым значительно быстрее, чем обычно.

Также люди могут терять вес, питаясь нормально. Это называется кахексия - организм не усваивает жиры, белки и углеводы из пищи, и сжигает калории быстрее, чем накапливает.