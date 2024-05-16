Врачи назвали ранние признаки инсульта: какие важные симптомы следует знать

Инсульт - очень тяжелое состояние организма, при котором человек может получить паралич одной стороны тела, упустить возможность разговаривать и воспринимать сказанное. И при развитии инсульта самое главное - как можно скорее обратиться за помощью врачей. Даже минуты имеют значение для уменьшения последствий инсульта и даже смерти.

Какие неочевидные и типичные первые признаки инсульта следует знать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение доктора Амре Ноу из клиники Кливленда в США.

Ранние симптомы инсульта

Как отмечает врач, чтобы свести к минимуму вред здоровью при инсульте и избежать серьезных последствий, особенно важно реагировать при появлении первых симптомов.

Инсульт возникает, когда кровоснабжение головного мозга блокируется или происходит кровотечение в мозге. Время начала необходимого неотложного лечения является важным фактором дальнейшего течения заболевания.

"Когда происходит инсульт, происходит внезапная потеря неврологической функции, которая может быть очень разрушительной и меняться от потери зрения до потери языка и двигательной функции до полной недееспособности", - объясняет Амре Ноу.

Врач отмечает, что при подозрении на инсульт нужно проверить, не внезапно ли возникают проблемы с балансом или координацией. Это также касается проблем со зрением, проблемами речи, обвисания или онемения лица, или ощущения слабости в руке.

проблемы со зрением: расплываются предметы, мелькают "мушки" в одном глазу

чрезмерная раздражительность вплоть до проявления агрессии, или, наоборот, упадок сил, потеря энергии и сонливость

нарушение ориентации – человек может потерять способность узнавать места или людей, ориентироваться в пространстве, не может ясно что-то рассказать, теряет ясность мысли

онемевшие с одной стороны тела пальцы рук и ног

головная боль, которая концентрируется в области виска

Кроме того, на фоне этих признаков могут наблюдаться симптомы, напоминающие расстройство пищеварения.

Инсульт бывает не только в мозгу

Подавляющее большинство людей при слове "инсульт" сразу же думает о мозге. Но инсульт может возникать и в других частях тела.

Как отмечают в статье Американской кардиологической ассоциации, инсульт может коснуться глаз и позвоночника. Если тромбы попадут в сетчатку и приведут к поражению глаз, это может вызвать инсульт глаза, что приводит к полной потере зрения пораженного глаза. Бывает так, что зрение пропадает частично, и пациенты способны воспринимать движение или свет.

Такой инсульт составляет меньше угрозы жизни человека, но если не оказать пациенту первую помощь в течение первых нескольких часов, есть риск необратимой потери зрения.

Даже если глазной приступ не роковой, он является сильным предиктором будущих сердечных приступов, инсультов или смертей. При наличии каких-либо подозрений рекомендуется пройти быстро медицинское обследование.

Инсульт также может случиться в позвоночнике, хотя случаи бывают довольно редко. В таких случаях в артериях, ведущих к позвоночнику, образуется тромб. Медицинские вмешательства также могут привести к инсульту на позвоночнике, если резко упадет АД или сердце остановится и перестанет пропускать достаточно крови.